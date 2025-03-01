Чому Трамп розлютився на Зеленського — інсайдери дізналися абсурдну причину

Як стверджують анонімні джерела журналістів у Білому домі, президент США Дональд Трамп нібито був обурений тим, що український лідер Володимир Зеленський прибув на зустріч в Овальний кабінет не у костюмі.

Трамп знайшов привід, щоб накинутися на Зеленського

Як вдалося дізнатися журналістам, радники президента США багато разів говорили команді Зеленського, що для президента України було б більш шанобливо відмовитися від одягу в стилі мілітарі під час візиту до Білого дому.

Український лідер дослухався до закликів та прибув в Овальний кабінет у більш офіційному чорному вбранні з національним гербом України, але без костюма.

Він сьогодні так причепурився, — зауважив Трамп, коли потиснув руку Зеленському на вході до Західного крила Білого дому. Поширити

Однак, яки виявилося, американський лідер все одно залишився невдоволеним.

Ба більше, під час розмови один з репортерів запитав Зеленського, чому він не одягнув костюм на зустріч в офісі "найвищого рівня" Сполучених Штатів.

"Чому ви не носите костюм? У вас є костюм?" — запитав журналіст.

"У вас якісь проблеми?" — сказав у відповідь Зеленський.

"Багато американців мають проблеми з тими, хто не поважає дрес-код Овального кабінету", — відповів журналіст.

Після цього Зеленський заявив, що одягне костюм після того, як закінчиться російсько-українська війна.