Як стверджують анонімні джерела журналістів у Білому домі, президент США Дональд Трамп нібито був обурений тим, що український лідер Володимир Зеленський прибув на зустріч в Овальний кабінет не у костюмі.
Головні тези:
- Зеленський прибув у Білий дім в чорному офіційному вбранні, однак і це не сподобалося Трампу.
- Журналіст, який запитав про вбрання, пов'язаний з проросійською політикинею.
Трамп знайшов привід, щоб накинутися на Зеленського
Як вдалося дізнатися журналістам, радники президента США багато разів говорили команді Зеленського, що для президента України було б більш шанобливо відмовитися від одягу в стилі мілітарі під час візиту до Білого дому.
Український лідер дослухався до закликів та прибув в Овальний кабінет у більш офіційному чорному вбранні з національним гербом України, але без костюма.
Однак, яки виявилося, американський лідер все одно залишився невдоволеним.
Ба більше, під час розмови один з репортерів запитав Зеленського, чому він не одягнув костюм на зустріч в офісі "найвищого рівня" Сполучених Штатів.
"Чому ви не носите костюм? У вас є костюм?" — запитав журналіст.
"У вас якісь проблеми?" — сказав у відповідь Зеленський.
"Багато американців мають проблеми з тими, хто не поважає дрес-код Овального кабінету", — відповів журналіст.
Після цього Зеленський заявив, що одягне костюм після того, як закінчиться російсько-українська війна.
До слова, що це був не просто журналіст, а бойфренд Марджорі Грін — конгресвумен, яка системно цькує Україну в Конгресі і цинічно звинувачувала українців в нацизмі та тортурах цивільних.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-