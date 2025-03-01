Как утверждают анонимные источники журналистов в Белом доме, президент США Дональд Трамп якобы возмущен тем, что украинский лидер Владимир Зеленский прибыл на встречу в Овальный кабинет не в костюме.
Главные тезисы
- Зеленский прибыл в Белый дом в черном официальном наряде, однако и это не понравилось Трампу.
- Журналист, спросивший про костюм у Зеленского, связан с пророссийским политиком.
Трамп нашел повод, чтобы наброситься на Зеленского
Как удалось узнать журналистам, советники президента США много раз говорили команде Зеленского, что для президента Украины было бы уважительнее отказаться от одежды в стиле милитари во время визита в Белый дом.
Украинский лидер прислушался к призывам и прибыл в Овальный кабинет в более официальном черном наряде с национальным гербом Украины, но без костюма.
Однако, как оказалось, американский лидер все равно остался недоволен.
Более того, во время разговора один из репортеров спросил Зеленского, почему он не надел костюм на встречу в офисе "высшего уровня" Соединенных Штатов.
"Почему вы не носите костюм? У вас есть костюм?" — спросил журналист.
"У вас какие-то проблемы?" — сказал Зеленский.
"У многих американцев есть проблемы с теми, кто не уважает дресс-код Овального кабинета", — ответил журналист.
После этого Зеленский заявил, что наденет костюм после того, как закончится российско-украинская война.
К слову, это был не просто журналист, а бойфренд Марджори Грин — конгрессвумен, которая системно травит Украину в Конгрессе и цинично обвиняла украинцев в нацизме и пытках гражданских.
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