Почему Трамп разозлился на Зеленского — инсайдеры узнали абсурдную причину

Как утверждают анонимные источники журналистов в Белом доме, президент США Дональд Трамп якобы возмущен тем, что украинский лидер Владимир Зеленский прибыл на встречу в Овальный кабинет не в костюме.

Трамп нашел повод, чтобы наброситься на Зеленского

Как удалось узнать журналистам, советники президента США много раз говорили команде Зеленского, что для президента Украины было бы уважительнее отказаться от одежды в стиле милитари во время визита в Белый дом.

Украинский лидер прислушался к призывам и прибыл в Овальный кабинет в более официальном черном наряде с национальным гербом Украины, но без костюма.

Он сегодня так принарядился, — заметил Трамп, пожав руку Зеленскому на входе в Западное крыло Белого дома. Поделиться

Однако, как оказалось, американский лидер все равно остался недоволен.

Более того, во время разговора один из репортеров спросил Зеленского, почему он не надел костюм на встречу в офисе "высшего уровня" Соединенных Штатов.

"Почему вы не носите костюм? У вас есть костюм?" — спросил журналист.

"У вас какие-то проблемы?" — сказал Зеленский.

"У многих американцев есть проблемы с теми, кто не уважает дресс-код Овального кабинета", — ответил журналист.

После этого Зеленский заявил, что наденет костюм после того, как закончится российско-украинская война.