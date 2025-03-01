Зеленський розкрив реальну причину конфлікту з Трампом

За словами глави держави Володимира Зеленського, він не збирається погоджуватися на небезпечні для України умови перемир’я з Росією. Саме тому спалахнула суперечка в Овальному кабінеті.
Головні тези:
- Київ готовий підписати угоду про мінерали, однак це неможливо без гарантій безпеки.
- Україна вважає Росію ворогом та не може змінити свою позицію з цього приводу.
Зеленський продовжує відстоювати інтереси України
За словами президента, він та його команда справді готові підписати угоду про мінерали, і це буде першим кроком до гарантій безпеки.
Однак цього мало, оскільки перемир’я без гарантій небезпечне для України.
Зеленський також дав зрозуміти, що Україна не може змінити свою позицію щодо Росії.
Як зазначив глава держави, ніхто не хоче ще однієї хвилі окупації.
Якщо Україну не беруть у НАТО, тоді потрібна якась чітка структура безпекових гарантій від Європи та Штатів.
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