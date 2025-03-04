Трамп приказал остановить всю военную помощь Украине — инсайдеры

Согласно данным анонимных источников, президент США Дональд Трамп распорядился приостановить всю военную помощь Украине. Таким образом, он пытается усилить давление на украинского лидера Владимира Зеленского после громкого конфликта в Белом доме.
Главные тезисы
- Лишая Украину важного вооружения, Трамп отступает от поддержки жертвы войны в пользу страны-агрессорки России.
- Решение Трампа создает дополнительную напряженность в отношениях Киева и Вашингтона.
Трамп решил отомстить Украине и Зеленскому
Как заявил один из инсайдеров журналистов в Пентагоне, Штаты заблокировали всю текущую военную помощь Украине, пока Трамп не решит, что лидеры страны продемонстрируют добросовестную приверженность миру.
Согласно последним данным, поставки всей американской военной техники, которая пока не находится в Украине, будут приостановлены.
Речь идет даже о том оружии, которое находится в пути на самолетах и кораблях или в ожидании в транзитных зонах в Польше.
Оставляя Украину без важного вооружения, Трамп продолжает прикрываться стремление к миру, однако, как оказалось, на условиях российского диктатора Владимира Путина.
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