Согласно данным анонимных источников, президент США Дональд Трамп распорядился приостановить всю военную помощь Украине. Таким образом, он пытается усилить давление на украинского лидера Владимира Зеленского после громкого конфликта в Белом доме.

Трамп решил отомстить Украине и Зеленскому

Как заявил один из инсайдеров журналистов в Пентагоне, Штаты заблокировали всю текущую военную помощь Украине, пока Трамп не решит, что лидеры страны продемонстрируют добросовестную приверженность миру.

Согласно последним данным, поставки всей американской военной техники, которая пока не находится в Украине, будут приостановлены.

Речь идет даже о том оружии, которое находится в пути на самолетах и кораблях или в ожидании в транзитных зонах в Польше.

Трамп вступил в должность, имея 3,85 миллиарда долларов, оставшихся от предыдущей администрации в рамках так называемых президентских полномочий на сокращение американских запасов вооружений. Оставалось непонятным, действительно ли администрация Трампа использует эти деньги для Украины, особенно учитывая, что запасы вооружений в США иссякают и нуждаются в пополнении Поделиться

Оставляя Украину без важного вооружения, Трамп продолжает прикрываться стремление к миру, однако, как оказалось, на условиях российского диктатора Владимира Путина.