Грязная игра Трампа против Зеленского. Какие манипулятивные техники использовал президент США

Украинская эксперт по стратегическим коммуникациям Виктория Берещак рассмотрела ситуацию, которая сложилась при встрече президентов США и Украины в Белом доме 28 февраля, с точки зрения манипулятивных приемов, использованных Дональдом Трампом.
Главные тезисы
- Фреймирование и подмена понятий: Трамп изменял контекст разговора, создавая преимущество для себя.
- Контроль контекста: президент устраивал шоу, не давая Зеленскому взять инициативу.
- Уклонение от конкретики: Трамп избегал четких ответов, размывая суть вопросов.
- Мета-комментарии: президент комментировал процесс разговора, усиливая контроль над дискуссией.
- Многослойная манипуляция: отвлекая внимание от сущности вопросов, Трамп использовал сложные манипулятивные техники.
Какие манипулятивные техники использовал Трамп в разговоре с Зеленским
Так, эксперт выделяет 6 ключевых манипулятивных техник в общении Трампа с Зеленским в Овальном кабинете.
Фреймирование и подмена понятий
Это любимый ход, второй по популярности — апелляция к страху (на пороге 3 мировой, играем с огнем) и стыда (будем благодарить, агитационные туры, прости Господи)
Но приведу один пример: когда журналист спросил его чрезмерную близость к Путину, Трамп не возразил прямо, а перевел вопрос в плоскость переговоров и необходимости «сохранения мира». Он также изменил разговор с «приверженности Путину» на «я поддерживаю Америку», что позволяет избегать неудобного ответа.
Эффект: Выстраивается фрейм миротворца вместо потенциальной пророссийскости, а внимание смещается с критики Трампа на Байдена.
«Контроль контекста» — создание выгодного информационного поля
Пример:
Трамп в конце говорит: «Я думаю, что для американского народа хорошо видеть, что происходит. Вот почему я позволил этому продолжаться так долго».
Трамп контролирует тональность, потому что он хозяин положения и сам решает, когда дискуссию закончить.
Извращение реальности («Gaslighting»)
Эти все «украинцы играют в карты с жизнями людей», «две недели без Америки», оценка потерь со стран и так далее.
Эффект: Создается впечатление, что Украина в безвыходном положении и должна принимать условия Трампа.
«Иллюзия альтернативы» — выбор без выбора
Пример:
«Вы либо заключите сделку, либо мы выйдем» — никаких других вариантов.
«У вас нет карт на руках» — без комментариев.
«Мета-комментарии» — контроль над контролем
Трамп не просто говорит — он комментирует сам процесс разговора, руководя его восприятием.
Пример:
"Вы не в той позиции, чтобы указывать нам, что мы будем чувствовать".
«Это будет отлично для телевидения» — прямо признает, что манипулирует аудиторией, но делает это настолько дерзко, что воспринимается как честность.
Эффект: это усиливает контроль над дискуссией, потому что он как будто «пишет сценарий в реальном времени».
«Гипноз неопределенности» — уклонение от конкретики
Пример:
Журналист спрашивает: «Что вы будете делать, если Россия нарушит соглашение?» Трамп отвечает: «Что если что-нибудь? Что если бомба упадет вам на голову?
Эффект: слушатель теряется в логике, и это дает Трампу гибкость: он ничего конкретного не сказал, а значит, не будет ответственен за свои слова.
По мнению Виктории Берещак, это была сложная многослойная манипуляция.
Этот разговор можно по пластам еще разбирать и выкапывать сранью. В условиях такого прессинга изменять контекст в среде оппонента было сложно. Поэтому Президент сделал все, что мог: доказал субъектность Украины и заставил проявить на весь мир подлинный интерес новой администрации.
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