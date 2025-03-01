Грязная игра Трампа против Зеленского. Какие манипулятивные техники использовал президент США

Украинская эксперт по стратегическим коммуникациям Виктория Берещак рассмотрела ситуацию, которая сложилась при встрече президентов США и Украины в Белом доме 28 февраля, с точки зрения манипулятивных приемов, использованных Дональдом Трампом.

Какие манипулятивные техники использовал Трамп в разговоре с Зеленским

Так, эксперт выделяет 6 ключевых манипулятивных техник в общении Трампа с Зеленским в Овальном кабинете.

Весь этот «разговор» — уникальный пример манипулятивных коммуникационных тактик и грязной игры. Рассмотрим ключевые. Виктория Берещак Эксперт по стратегическим коммуникациям

Фреймирование и подмена понятий

Это любимый ход, второй по популярности — апелляция к страху (на пороге 3 мировой, играем с огнем) и стыда (будем благодарить, агитационные туры, прости Господи)

Но приведу один пример: когда журналист спросил его чрезмерную близость к Путину, Трамп не возразил прямо, а перевел вопрос в плоскость переговоров и необходимости «сохранения мира». Он также изменил разговор с «приверженности Путину» на «я поддерживаю Америку», что позволяет избегать неудобного ответа.

Эффект: Выстраивается фрейм миротворца вместо потенциальной пророссийскости, а внимание смещается с критики Трампа на Байдена.

«Контроль контекста» — создание выгодного информационного поля

Трамп устраивает это шоу с участием Венса на глазах у прессы, американской, в первую очередь, но не дающей Зеленскому контролировать ситуацию. Поделиться

Пример:

Трамп в конце говорит: «Я думаю, что для американского народа хорошо видеть, что происходит. Вот почему я позволил этому продолжаться так долго». Трамп контролирует тональность, потому что он хозяин положения и сам решает, когда дискуссию закончить.

Извращение реальности («Gaslighting»)

Эти все «украинцы играют в карты с жизнями людей», «две недели без Америки», оценка потерь со стран и так далее.

Эффект: Создается впечатление, что Украина в безвыходном положении и должна принимать условия Трампа.

«Иллюзия альтернативы» — выбор без выбора

Трамп представляет свою позицию как единственный вариант, не оставляя места для дискуссии. Поделиться

Пример:

«Вы либо заключите сделку, либо мы выйдем» — никаких других вариантов. «У вас нет карт на руках» — без комментариев.

«Мета-комментарии» — контроль над контролем

Трамп не просто говорит — он комментирует сам процесс разговора, руководя его восприятием.

Пример:

"Вы не в той позиции, чтобы указывать нам, что мы будем чувствовать". «Это будет отлично для телевидения» — прямо признает, что манипулирует аудиторией, но делает это настолько дерзко, что воспринимается как честность.

Эффект: это усиливает контроль над дискуссией, потому что он как будто «пишет сценарий в реальном времени».

«Гипноз неопределенности» — уклонение от конкретики

Трамп и Вэнс постоянно меняют тему и размывают четкие формулировки. На конкретные вопросы вбрасываются случайные «что если бы». Поделиться

Пример:

Журналист спрашивает: «Что вы будете делать, если Россия нарушит соглашение?» Трамп отвечает: «Что если что-нибудь? Что если бомба упадет вам на голову?

Эффект: слушатель теряется в логике, и это дает Трампу гибкость: он ничего конкретного не сказал, а значит, не будет ответственен за свои слова.

По мнению Виктории Берещак, это была сложная многослойная манипуляция.