Грязная игра Трампа против Зеленского. Какие манипулятивные техники использовал президент США
Категория
Политика
Дата публикации

Грязная игра Трампа против Зеленского. Какие манипулятивные техники использовал президент США

Зеленский
Читати українською
Источник:  online.ua

Украинская эксперт по стратегическим коммуникациям Виктория Берещак рассмотрела ситуацию, которая сложилась при встрече президентов США и Украины в Белом доме 28 февраля, с точки зрения манипулятивных приемов, использованных Дональдом Трампом.

Главные тезисы

  • Фреймирование и подмена понятий: Трамп изменял контекст разговора, создавая преимущество для себя.
  • Контроль контекста: президент устраивал шоу, не давая Зеленскому взять инициативу.
  • Уклонение от конкретики: Трамп избегал четких ответов, размывая суть вопросов.
  • Мета-комментарии: президент комментировал процесс разговора, усиливая контроль над дискуссией.
  • Многослойная манипуляция: отвлекая внимание от сущности вопросов, Трамп использовал сложные манипулятивные техники.

Какие манипулятивные техники использовал Трамп в разговоре с Зеленским

Так, эксперт выделяет 6 ключевых манипулятивных техник в общении Трампа с Зеленским в Овальном кабинете.

Весь этот «разговор» — уникальный пример манипулятивных коммуникационных тактик и грязной игры. Рассмотрим ключевые.

Виктория Берещак

Виктория Берещак

Эксперт по стратегическим коммуникациям

Фреймирование и подмена понятий

Это любимый ход, второй по популярности — апелляция к страху (на пороге 3 мировой, играем с огнем) и стыда (будем благодарить, агитационные туры, прости Господи)

Но приведу один пример: когда журналист спросил его чрезмерную близость к Путину, Трамп не возразил прямо, а перевел вопрос в плоскость переговоров и необходимости «сохранения мира». Он также изменил разговор с «приверженности Путину» на «я поддерживаю Америку», что позволяет избегать неудобного ответа.

Эффект: Выстраивается фрейм миротворца вместо потенциальной пророссийскости, а внимание смещается с критики Трампа на Байдена.

  • «Контроль контекста» — создание выгодного информационного поля

Трамп устраивает это шоу с участием Венса на глазах у прессы, американской, в первую очередь, но не дающей Зеленскому контролировать ситуацию.

Пример:

  1. Трамп в конце говорит: «Я думаю, что для американского народа хорошо видеть, что происходит. Вот почему я позволил этому продолжаться так долго».

  2. Трамп контролирует тональность, потому что он хозяин положения и сам решает, когда дискуссию закончить.

  • Извращение реальности («Gaslighting»)

Эти все «украинцы играют в карты с жизнями людей», «две недели без Америки», оценка потерь со стран и так далее.

Эффект: Создается впечатление, что Украина в безвыходном положении и должна принимать условия Трампа.

  • «Иллюзия альтернативы» — выбор без выбора

Трамп представляет свою позицию как единственный вариант, не оставляя места для дискуссии.

Пример:

  1. «Вы либо заключите сделку, либо мы выйдем» — никаких других вариантов.

  2. «У вас нет карт на руках» — без комментариев.

  • «Мета-комментарии» — контроль над контролем

Трамп не просто говорит — он комментирует сам процесс разговора, руководя его восприятием.

Пример:

  1. "Вы не в той позиции, чтобы указывать нам, что мы будем чувствовать".

  2. «Это будет отлично для телевидения» — прямо признает, что манипулирует аудиторией, но делает это настолько дерзко, что воспринимается как честность.

Эффект: это усиливает контроль над дискуссией, потому что он как будто «пишет сценарий в реальном времени».

  • «Гипноз неопределенности» — уклонение от конкретики

Трамп и Вэнс постоянно меняют тему и размывают четкие формулировки. На конкретные вопросы вбрасываются случайные «что если бы».

Пример:

Журналист спрашивает: «Что вы будете делать, если Россия нарушит соглашение?» Трамп отвечает: «Что если что-нибудь? Что если бомба упадет вам на голову?

Эффект: слушатель теряется в логике, и это дает Трампу гибкость: он ничего конкретного не сказал, а значит, не будет ответственен за свои слова.

По мнению Виктории Берещак, это была сложная многослойная манипуляция.

Этот разговор можно по пластам еще разбирать и выкапывать сранью. В условиях такого прессинга изменять контекст в среде оппонента было сложно. Поэтому Президент сделал все, что мог: доказал субъектность Украины и заставил проявить на весь мир подлинный интерес новой администрации.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Не готов к миру". Трамп сделал заявление после встречи с Зеленским
Трамп
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Почему Трамп разозлился на Зеленского — инсайдеры узнали абсурдную причину
Трамп
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский раскрыл реальную причину конфликта с Трампом
Владимир Зеленский
Зеленский

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?