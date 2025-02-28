"Не готов к миру". Трамп сделал заявление после встречи с Зеленским

Президент США Дональд Трамп сделал срочное заявление после спора с президентом Украины Зеленским в Овальном кабинете. Да, глава Штатов сказал, что Зеленский не готов к миру.
Главные тезисы
- Трамп заявил, что Зеленский не готов к миру и демонстрирует неуважение к США.
- Отмена пресс-конференции и уход Зеленского из Белого дома подчеркивают напряженность отношений между лидерами.
- Трамп утверждает, что Зеленский не принимает участие в переговорах по стандартам США.
Трамп заявил, что Зеленский не готов к миру
Трампа после встречи с Зеленским сообщил, что она была очень содержательной.
Трамп заявил, что не хочет преимущества, а хочет мира.
Он (Зеленский — ред.) проявил неуважение к Соединенным Штатам Америки в их уважаемом Овальном кабинете. Он может вернуться, когда будет готов к миру.
Позже стало известно, что запланированная пресс-конференция Зеленского и Трампа упразднена. А президент Украины покинул Белый дом.
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