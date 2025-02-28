"Не готов к миру". Трамп сделал заявление после встречи с Зеленским
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"Не готов к миру". Трамп сделал заявление после встречи с Зеленским

Трамп
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Источник:  online.ua

Президент США Дональд Трамп сделал срочное заявление после спора с президентом Украины Зеленским в Овальном кабинете. Да, глава Штатов сказал, что Зеленский не готов к миру.

Главные тезисы

  • Трамп заявил, что Зеленский не готов к миру и демонстрирует неуважение к США.
  • Отмена пресс-конференции и уход Зеленского из Белого дома подчеркивают напряженность отношений между лидерами.
  • Трамп утверждает, что Зеленский не принимает участие в переговорах по стандартам США.

Трамп заявил, что Зеленский не готов к миру

Трампа после встречи с Зеленским сообщил, что она была очень содержательной.

Было получено много информации, которую невозможно понять без разговора под таким давлением и напряжением. Удивительно, что открывается из-за эмоций, и я пришел к выводу, что президент Зеленский не готов к миру, если в нем принимает участие Америка, поскольку он считает, что наше участие дает ему большое преимущество в переговорах.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Трамп заявил, что не хочет преимущества, а хочет мира.

Заявление Трампа

Он (Зеленский — ред.) проявил неуважение к Соединенным Штатам Америки в их уважаемом Овальном кабинете. Он может вернуться, когда будет готов к миру.

Позже стало известно, что запланированная пресс-конференция Зеленского и Трампа упразднена. А президент Украины покинул Белый дом.

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