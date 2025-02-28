По мнению президента США Дональда Трампа, американские рабочие в Украине в рамках реализации соглашения о добыче полезных ископаемых будут сдерживать дальнейшие атаки со стороны страны-агрессорки России.

Трамп считает, что соглашение о недрах может защитить Украину

Прогноз главы Белого дома на этот счет уже поддержал министр здравоохранения Британии Вес Стритинг.

По мнению последнего, Дональд Трамп действительно прав относительно интересов США и присутствия в Украине, которое будет действовать как сдерживающий фактор.

Что важно понимать, американский лидер до сих пор не предложил никаких конкретных гарантий безопасности для Украины.

Официальный Киев хочет получить обязательства по военной поддержке со стороны США после любого потенциального мирного соглашения с Россией.

Журналисты поинтересовались у министра, понадобится ли что-нибудь более существенное, чем соглашение о добыче полезных ископаемых. Тот ответил:

Ситуация быстро меняется, и мы четко дали понять, что будем поддерживать Украину до конца, и не может быть никакого решения по Украине без Украины. Поделиться

На этом фоне он также отметил, что визит украинского лидера Владимира Зеленского в США крайне важен.