По мнению президента США Дональда Трампа, американские рабочие в Украине в рамках реализации соглашения о добыче полезных ископаемых будут сдерживать дальнейшие атаки со стороны страны-агрессорки России.
Главные тезисы
- Дональд Трамп рассматривает соглашение как сдерживающий фактор для РФ, но не предоставляет конкретных гарантий безопасности для Украины.
- Власти Британии видят прогресс в результате действий президента США.
Трамп считает, что соглашение о недрах может защитить Украину
Прогноз главы Белого дома на этот счет уже поддержал министр здравоохранения Британии Вес Стритинг.
По мнению последнего, Дональд Трамп действительно прав относительно интересов США и присутствия в Украине, которое будет действовать как сдерживающий фактор.
Что важно понимать, американский лидер до сих пор не предложил никаких конкретных гарантий безопасности для Украины.
Официальный Киев хочет получить обязательства по военной поддержке со стороны США после любого потенциального мирного соглашения с Россией.
Журналисты поинтересовались у министра, понадобится ли что-нибудь более существенное, чем соглашение о добыче полезных ископаемых. Тот ответил:
На этом фоне он также отметил, что визит украинского лидера Владимира Зеленского в США крайне важен.
Вес Стритинг считает, что в последние недели мы увидели реальные признаки прогресса.
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