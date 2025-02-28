Угода про надра. У чому полягає неочевидна мета Трампа
Категорія
Економіка
Дата публікації

Угода про надра. У чому полягає неочевидна мета Трампа

Трамп
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Джерело:  Sky News

На переконання президента США Дональда Трампа, американські робітники в Україні у межах реалізації угоди про видобуток корисних копалин стримуватимуть подальші атаки з боку країни-агресорки Росії.

Головні тези:

  • Дональд Трамп розглядає угоду як стримуючий фактор для РФ, але не надає конкретних гарантій безпеки для України.
  • Влада Британії бачить прогрес у результаті дій президента США.

Трамп вважає, що угода про надра може захистити Україну

Прогноз очільника Білого дому з цього приводу уже підтримав міністр охорони здоров'я Британії Вес Стрітінг.

На переконання останнього, Дональд Трамп дійсно має рацію щодо інтересів США і присутності в Україні, яка діє як стримуючий фактор.

Що важливо розуміти, американський лідер досі не запропонував жодних конкретних гарантій безпеки для України.

Офіційний Київ хоче отримати зобов'язання щодо військової підтримки з боку США після будь-якої потенційної мирної угоди з Росією.

Журналісти поцікавилися у міністра, чи знадобиться щось суттєвіше, ніж угода про видобуток корисних копалин. Той відповів:

Ситуація швидко змінюється, і ми чітко дали зрозуміти, що будемо підтримувати Україну до кінця, і не може бути жодного рішення щодо України без України.

На цьому тлі він також зазначив, що візит українського лідера Володимира Зеленського в США є вкрай важливим.

Вес Стрітінг вважає, що протягом останніх тижнів ми побачили реальні ознаки прогресу.

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