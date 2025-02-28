На переконання президента США Дональда Трампа, американські робітники в Україні у межах реалізації угоди про видобуток корисних копалин стримуватимуть подальші атаки з боку країни-агресорки Росії.

Трамп вважає, що угода про надра може захистити Україну

Прогноз очільника Білого дому з цього приводу уже підтримав міністр охорони здоров'я Британії Вес Стрітінг.

На переконання останнього, Дональд Трамп дійсно має рацію щодо інтересів США і присутності в Україні, яка діє як стримуючий фактор.

Що важливо розуміти, американський лідер досі не запропонував жодних конкретних гарантій безпеки для України.

Офіційний Київ хоче отримати зобов'язання щодо військової підтримки з боку США після будь-якої потенційної мирної угоди з Росією.

Журналісти поцікавилися у міністра, чи знадобиться щось суттєвіше, ніж угода про видобуток корисних копалин. Той відповів:

Ситуація швидко змінюється, і ми чітко дали зрозуміти, що будемо підтримувати Україну до кінця, і не може бути жодного рішення щодо України без України. Поширити

На цьому тлі він також зазначив, що візит українського лідера Володимира Зеленського в США є вкрай важливим.