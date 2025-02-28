Каллас кинула виклик Трампу заради майбутнього України

Висока представниця ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Кая Каллас заперечила президенту США Дональду Трампу, який почав стверджувати, що Україна має забути про членство в НАТО.
Головні тези:
- Каллас нагадала, що члени НАТО ніколи не нападали на Росію.
- Вона також попередила, що Путін намагається обдурити увесь світ, щоб захопити Україну.
Каллас вірить, що Україна стане членом НАТО
На переконання естонської політикині, єдиною ефективною гарантією безпеки для України було б членство в НАТО.
Кая Каллас вкотре нагадала про те, що члени Альянсу ніколи не нападали на Росію, яка натомість "боїться демократії".
Заява Каллас пролунала після того, як президент США Дональд Трампа почав стверджувати, що Україна може "забути про" вступ до НАТО у разі будь-якого з можливих врегулювань.
За словами Каллас, ці звинувачення абсолютно не відповідають дійсності.
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