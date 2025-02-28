Каллас кинула виклик Трампу заради майбутнього України
Категорія
Політика
Дата публікації

Каллас кинула виклик Трампу заради майбутнього України

Каллас
Read in English
Джерело:  AFP

Висока представниця ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Кая Каллас заперечила президенту США Дональду Трампу, який почав стверджувати, що Україна має забути про членство в НАТО.

Головні тези:

  • Каллас нагадала, що члени НАТО ніколи не нападали на Росію.
  • Вона також попередила, що Путін намагається обдурити увесь світ, щоб захопити Україну.

Каллас вірить, що Україна стане членом НАТО

На переконання естонської політикині, єдиною ефективною гарантією безпеки для України було б членство в НАТО.

Кая Каллас вкотре нагадала про те, що члени Альянсу ніколи не нападали на Росію, яка натомість "боїться демократії".

Чому ми в НАТО? Тому що ми боїмося Росії. І єдине, що дійсно працює — єдина гарантія безпеки, яка працює, — це парасолька НАТО.

Кая Каллас

Кая Каллас

Висока представниця ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки

Заява Каллас пролунала після того, як президент США Дональд Трампа почав стверджувати, що Україна може "забути про" вступ до НАТО у разі будь-якого з можливих врегулювань.

Я думаю, що це, ймовірно, причина, з якої все це почалося, — заявив очільник Білого дому.

За словами Каллас, ці звинувачення абсолютно не відповідають дійсності.

Це російський наратив, на який ми не повинні купуватися, — попередила естонська політикиня.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Нові переговори США та РФ у Туреччині — про що домовилися
Держдеп США
Рубіо
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Візит Зеленського до США. В ОПУ розкрили план президента
Зеленськиц
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп різко змінив своє ставлення до України — WSJ
Трамп

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?