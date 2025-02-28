Каллас кинула виклик Трампу заради майбутнього України

Висока представниця ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Кая Каллас заперечила президенту США Дональду Трампу, який почав стверджувати, що Україна має забути про членство в НАТО.

Каллас вірить, що Україна стане членом НАТО

На переконання естонської політикині, єдиною ефективною гарантією безпеки для України було б членство в НАТО.

Кая Каллас вкотре нагадала про те, що члени Альянсу ніколи не нападали на Росію, яка натомість "боїться демократії".

Чому ми в НАТО? Тому що ми боїмося Росії. І єдине, що дійсно працює — єдина гарантія безпеки, яка працює, — це парасолька НАТО. Кая Каллас Висока представниця ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки

Заява Каллас пролунала після того, як президент США Дональд Трампа почав стверджувати, що Україна може "забути про" вступ до НАТО у разі будь-якого з можливих врегулювань.

Я думаю, що це, ймовірно, причина, з якої все це почалося, — заявив очільник Білого дому. Поширити

За словами Каллас, ці звинувачення абсолютно не відповідають дійсності.