Нові переговори США та РФ у Туреччині — про що домовилися

Держдеп США офіційно підтвердив, що представники Штатів та Росії під час зустрічі у Туреччині домовилися про початкові кроки для стабілізації роботи дипломатичних місій обох країн.
Головні тези:
- Вашингтон вислови занепокоєння щодо доступу до банківських та контрактних послуг у Росії.
- США та РФ планують провести наступну зустріч з цих питань найближчим часом.
Відомі результати нових переговорів США та РФ
Американські дипломати повідомили, що команда Дональда Трампа висловила занепокоєння щодо доступу до банківських та контрактних послуг, а також щодо необхідності забезпечення стабільного та сталого кадрового складу посольства США в Москві.
Окрім того, наголошується, що США та РФ домовилися провести наступну зустріч з цих питань найближчим часом.
За словами американських дипломатів, дату, місце та склад учасників мають намір визначити згодом.
Що важливо розуміти, у Туреччині американську делегацію очолювала заступник помічника держсекретаря США у справах Росії та Центральної Європи Соната Коултер, а російську — директор Північноатлантичного департаменту МЗС РФ, посол Олександр Дарчієв.
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