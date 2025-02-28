Нові переговори США та РФ у Туреччині — про що домовилися

Держдеп США офіційно підтвердив, що представники Штатів та Росії під час зустрічі у Туреччині домовилися про початкові кроки для стабілізації роботи дипломатичних місій обох країн.

Відомі результати нових переговорів США та РФ

Американські дипломати повідомили, що команда Дональда Трампа висловила занепокоєння щодо доступу до банківських та контрактних послуг, а також щодо необхідності забезпечення стабільного та сталого кадрового складу посольства США в Москві.

У ході конструктивних дискусій обидві сторони визначили конкретні початкові кроки для стабілізації роботи двосторонніх місій у цих сферах, — йдеться в офіційній заяві Держдепу. Поширити

Окрім того, наголошується, що США та РФ домовилися провести наступну зустріч з цих питань найближчим часом.

За словами американських дипломатів, дату, місце та склад учасників мають намір визначити згодом.

Що важливо розуміти, у Туреччині американську делегацію очолювала заступник помічника держсекретаря США у справах Росії та Центральної Європи Соната Коултер, а російську — директор Північноатлантичного департаменту МЗС РФ, посол Олександр Дарчієв.