Новые переговоры США и РФ в Турции — о чем договорились

Госдеп США официально подтвердил, что представители Штатов и России во время встречи в Турции договорились о начальных шагах по стабилизации работы дипломатических миссий обеих стран.

Известны результаты новых переговоров США и РФ

Американские дипломаты сообщили, что команда Дональда Трампа выразила обеспокоенность доступом к банковским и контрактным услугам, а также необходимость обеспечения стабильного и устойчивого кадрового состава посольства США в Москве.

В ходе конструктивных дискуссий обе стороны определили конкретные начальные шаги по стабилизации работы двусторонних миссий в этих сферах, — сказано в официальном заявлении Госдепа. Поделиться

Кроме того, известно, что США и РФ договорились провести следующую встречу по этим вопросам в ближайшее время.

По словам американских дипломатов, дату, место и состав участников намерены определить чуть позже.

Что важно понимать, в Турции американскую делегацию возглавляла заместитель помощника госсекретаря США по делам России и Центральной Европы Соната Коултер, а российскую — директор Североатлантического департамента МИД РФ, посол Александр Дарчиев.