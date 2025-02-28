Новые переговоры США и РФ в Турции — о чем договорились
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Новые переговоры США и РФ в Турции — о чем договорились

Госдеп США
Рубио
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Госдеп США официально подтвердил, что представители Штатов и России во время встречи в Турции договорились о начальных шагах по стабилизации работы дипломатических миссий обеих стран.

Главные тезисы

  • Вашингтон выражает беспокойство относительно доступа к банковским и контрактным услугам в России.
  • США и РФ планируют провести следующую встречу по этим вопросам в ближайшее время.

Известны результаты новых переговоров США и РФ

Американские дипломаты сообщили, что команда Дональда Трампа выразила обеспокоенность доступом к банковским и контрактным услугам, а также необходимость обеспечения стабильного и устойчивого кадрового состава посольства США в Москве.

В ходе конструктивных дискуссий обе стороны определили конкретные начальные шаги по стабилизации работы двусторонних миссий в этих сферах, — сказано в официальном заявлении Госдепа.

Кроме того, известно, что США и РФ договорились провести следующую встречу по этим вопросам в ближайшее время.

По словам американских дипломатов, дату, место и состав участников намерены определить чуть позже.

Что важно понимать, в Турции американскую делегацию возглавляла заместитель помощника госсекретаря США по делам России и Центральной Европы Соната Коултер, а российскую — директор Североатлантического департамента МИД РФ, посол Александр Дарчиев.

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