Ввод войск в Украину. Великобритания объявила финальное решение
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Политика
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Ввод войск в Украину. Великобритания объявила финальное решение

The White House
Стармер
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Британский лидер Кир Стармер официально подтвердил, что его страна готова ввести свои войска на территорию Украины, а также поднять авиацию в небо в рамках будущего мирного соглашения.

Главные тезисы

  • Уже 18 стран готовятся присоединиться к миротворческой миссии в Украину.
  • Великобритания настроена усилить помощь Украине как никогда ранее.

Великобритания готова присоединиться к обеспечению мира в Украине

Свое окончательное решение премьер-министр объявил после встречи с американским лидером Дональдом Трампом в Белом доме:

Я тесно сотрудничаю с европейскими лидерами и четко заявляю, что Великобритания готова отправить сухопутные войска и поднять самолеты в воздух, чтобы поддержать соглашение, работая вместе с нашими союзниками, потому что это единственный способ, чтобы мир продолжался.

Кир Стармер

Кир Стармер

Премьер-министр Великобритании

Политик также обратил внимание, что уже 18 стран присоединяются к процессу мирных переговоров и возможной миротворческой миссии в Украине.

По словам британского лидера, 2 марта в Лондоне состоится встреча с ними для обсуждения дальнейших шагов на этом пути.

Кроме того, Кир Стармер предупредил мировое сообщество, что нельзя достичь такого мира, который "вознаграждает агрессора".

На этом фоне премьер-министр Великобритании дал понять, что его страна настроена усилить свою военную помощь Украине так, "как никогда ранее".

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