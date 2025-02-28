Ввод войск в Украину. Великобритания объявила финальное решение

Британский лидер Кир Стармер официально подтвердил, что его страна готова ввести свои войска на территорию Украины, а также поднять авиацию в небо в рамках будущего мирного соглашения.

Великобритания готова присоединиться к обеспечению мира в Украине

Свое окончательное решение премьер-министр объявил после встречи с американским лидером Дональдом Трампом в Белом доме:

Я тесно сотрудничаю с европейскими лидерами и четко заявляю, что Великобритания готова отправить сухопутные войска и поднять самолеты в воздух, чтобы поддержать соглашение, работая вместе с нашими союзниками, потому что это единственный способ, чтобы мир продолжался. Кир Стармер Премьер-министр Великобритании

Политик также обратил внимание, что уже 18 стран присоединяются к процессу мирных переговоров и возможной миротворческой миссии в Украине.

По словам британского лидера, 2 марта в Лондоне состоится встреча с ними для обсуждения дальнейших шагов на этом пути.

Кроме того, Кир Стармер предупредил мировое сообщество, что нельзя достичь такого мира, который "вознаграждает агрессора".