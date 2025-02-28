Ввод войск в Украину. Великобритания объявила финальное решение

Британский лидер Кир Стармер официально подтвердил, что его страна готова ввести свои войска на территорию Украины, а также поднять авиацию в небо в рамках будущего мирного соглашения.
Главные тезисы
- Уже 18 стран готовятся присоединиться к миротворческой миссии в Украину.
- Великобритания настроена усилить помощь Украине как никогда ранее.
Великобритания готова присоединиться к обеспечению мира в Украине
Свое окончательное решение премьер-министр объявил после встречи с американским лидером Дональдом Трампом в Белом доме:
Политик также обратил внимание, что уже 18 стран присоединяются к процессу мирных переговоров и возможной миротворческой миссии в Украине.
По словам британского лидера, 2 марта в Лондоне состоится встреча с ними для обсуждения дальнейших шагов на этом пути.
Кроме того, Кир Стармер предупредил мировое сообщество, что нельзя достичь такого мира, который "вознаграждает агрессора".
На этом фоне премьер-министр Великобритании дал понять, что его страна настроена усилить свою военную помощь Украине так, "как никогда ранее".
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