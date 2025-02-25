Великобритания требует ареста замороженных активов России

Шеф британской дипломатии Дэвид Лемми призвал страны Европейского союза наконец-то перейти от замораживания российских активов к их полноценному аресту.
Главные тезисы
- Действия Европы в отношении российских активов должны быть направлены на достижение конкретных результатов как можно быстрее.
- Украина уже получила часть поддержки от Евросоюза и США по погашению кредита.
Великобритания призывает Европу к решительным действиям
Глава МИД Великобритании обращает внимание на то, что вопрос российских активов — это тот вопрос, в котором ни одна из стран не может действовать в одиночку.
По его словам, эту важную тему уже обсуждали члены "Группы семи" и другие партнеры Украины.
По убеждению британского дипломата, Европа должна действовать быстро, чтобы добиться конкретного весомого результата.
Что важно понимать, 10 января 2025 Украина получила первый транш в размере 3 млрд евро из суммы, которую Евросоюз выделил на общий кредит "Группы семи" для Украины, для погашения которого используют замороженные активы РФ.
В декабре прошлого года Киев получил от Штатов первый транш из запланированных 20 млрд. американского взноса.
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