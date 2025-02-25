Британія вимагає арешту заморожених активів Росії

Шеф британської дипломатії Девід Леммі закликав країни Європейського союзу нарешті перейти від заморожування російських активів до їхнього повноцінного арешту.
Головні тези:
- Дії Європи щодо російських активів мають бути спрямовані на досягнення конкретних результатів якомога швидше.
- Україна вже отримала частину підтримки від Євросоюзу та США на погашення кредиту.
Британія закликає Європу до рішучих дій
Очільник МЗС Великої Британії звертає увагу на те що питання російських активів — це те питання, в якому жодна з країн не може діяти поодинці.
За його словами, цю важливу тему уже обговорювали члени “Групи семи” та інші партнери України.
На переконання британського дипломата, Європа повинна діяти швидко, щоб добитися конкретного вагомого результату.
Що важливо розуміти, 10 січня 2025 року Україна отримала перший транш у розмірі 3 млрд євро із суми, яку Євросоюз виділив на спільний кредит "Групи семи" для України, для погашення якого використають заморожені активи РФ.
У грудні минулого року Київ отримав від Штатів перший транш із запланованих 20 млрд американського внеску.
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