Британія вимагає арешту заморожених активів Росії
Категорія
Економіка
Дата публікації

Британія вимагає арешту заморожених активів Росії

Леммі
Read in English
Джерело:  Reuters

Шеф британської дипломатії Девід Леммі закликав країни Європейського союзу нарешті перейти від заморожування російських активів до їхнього повноцінного арешту.

Головні тези:

  • Дії Європи щодо російських активів мають бути спрямовані на досягнення конкретних результатів якомога швидше.
  • Україна вже отримала частину підтримки від Євросоюзу та США на погашення кредиту.

Британія закликає Європу до рішучих дій

Очільник МЗС Великої Британії звертає увагу на те що питання російських активів — це те питання, в якому жодна з країн не може діяти поодинці.

Ми повинні діяти разом з європейськими союзниками, — наголосив Девід Леммі.

За його словами, цю важливу тему уже обговорювали члени “Групи семи” та інші партнери України.

На переконання британського дипломата, Європа повинна діяти швидко, щоб добитися конкретного вагомого результату.

Ми повинні перейти від заморожування активів до їхнього арешту, — вимагає Леммі.

Що важливо розуміти, 10 січня 2025 року Україна отримала перший транш у розмірі 3 млрд євро із суми, яку Євросоюз виділив на спільний кредит "Групи семи" для України, для погашення якого використають заморожені активи РФ.

У грудні минулого року Київ отримав від Штатів перший транш із запланованих 20 млрд американського внеску.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Експеримент провалився". Орбан грозиться вирішувати долю України
Орбан
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Україна та США досягли прогресу в угоді про надра — NYT
Як просуваються переговори України та США
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Майбутній канцлер Німеччини Мерц готує перше рішення щодо України
Мерц

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?