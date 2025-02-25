Британія вимагає арешту заморожених активів Росії

Шеф британської дипломатії Девід Леммі закликав країни Європейського союзу нарешті перейти від заморожування російських активів до їхнього повноцінного арешту.

Британія закликає Європу до рішучих дій

Очільник МЗС Великої Британії звертає увагу на те що питання російських активів — це те питання, в якому жодна з країн не може діяти поодинці.

Ми повинні діяти разом з європейськими союзниками, — наголосив Девід Леммі. Поширити

За його словами, цю важливу тему уже обговорювали члени “Групи семи” та інші партнери України.

На переконання британського дипломата, Європа повинна діяти швидко, щоб добитися конкретного вагомого результату.

Ми повинні перейти від заморожування активів до їхнього арешту, — вимагає Леммі. Поширити

Що важливо розуміти, 10 січня 2025 року Україна отримала перший транш у розмірі 3 млрд євро із суми, яку Євросоюз виділив на спільний кредит "Групи семи" для України, для погашення якого використають заморожені активи РФ.