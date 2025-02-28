Введення військ в Україну. Британія оголосила фінальне рішення
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Політика
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Введення військ в Україну. Британія оголосила фінальне рішення

The White House
Стармер
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Британський лідер Кір Стармер офіційно підтвердив, що його країна готова ввести свої війська на територію України, а також підняти авіацію в небо у межах забезпечення майбутньої мирної угоди.

Головні тези:

  • Уже 18 країн готуються долучитися до миротворчої місії в Україну.
  • Велика Британія налаштована посилити допомогу Україні як ніколи раніше.

Британія готова долучитися до забезпечення миру в Україні

Своє остаточне рішення прем’єр-міністр оголосив після зустрічі з американським лідером Дональдом Трампом у Білому домі:

Я тісно співпрацюю з європейськими лідерами і я чітко заявляю, що Велика Британія готова відправити сухопутні війська і підняти літаки в повітря, щоб підтримати угоду, працюючи разом з нашими союзниками, тому що це єдиний спосіб, щоб мир тривав.

Кір Стармер

Кір Стармер

Прем’єр-міністр Великої Британії

Політик також звернув увагу на те, що вже 18 країн долучаються до процесу мирних переговорів та можливої миротворчої місії в Україні.

За словами британського лідера, 2 березня у Лондоні відбудеться зустріч з ними для обговорення подальших кроків на цьому шляху.

Окрім того, Кір Стармер попередив світову спільноту, що не можна досягти такого миру, який "винагороджує агресора".

На цьому тлі прем’єр-міністр Великої Британії дав зрозуміти, що його країна налаштована посилити свою військову допомогу Україні так, "як ніколи раніше".

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