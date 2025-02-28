Введення військ в Україну. Британія оголосила фінальне рішення

Британський лідер Кір Стармер офіційно підтвердив, що його країна готова ввести свої війська на територію України, а також підняти авіацію в небо у межах забезпечення майбутньої мирної угоди.
Головні тези:
- Уже 18 країн готуються долучитися до миротворчої місії в Україну.
- Велика Британія налаштована посилити допомогу Україні як ніколи раніше.
Британія готова долучитися до забезпечення миру в Україні
Своє остаточне рішення прем’єр-міністр оголосив після зустрічі з американським лідером Дональдом Трампом у Білому домі:
Політик також звернув увагу на те, що вже 18 країн долучаються до процесу мирних переговорів та можливої миротворчої місії в Україні.
За словами британського лідера, 2 березня у Лондоні відбудеться зустріч з ними для обговорення подальших кроків на цьому шляху.
Окрім того, Кір Стармер попередив світову спільноту, що не можна досягти такого миру, який "винагороджує агресора".
На цьому тлі прем’єр-міністр Великої Британії дав зрозуміти, що його країна налаштована посилити свою військову допомогу Україні так, "як ніколи раніше".
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