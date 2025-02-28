Введення військ в Україну. Британія оголосила фінальне рішення

Британський лідер Кір Стармер офіційно підтвердив, що його країна готова ввести свої війська на територію України, а також підняти авіацію в небо у межах забезпечення майбутньої мирної угоди.

Британія готова долучитися до забезпечення миру в Україні

Своє остаточне рішення прем’єр-міністр оголосив після зустрічі з американським лідером Дональдом Трампом у Білому домі:

Я тісно співпрацюю з європейськими лідерами і я чітко заявляю, що Велика Британія готова відправити сухопутні війська і підняти літаки в повітря, щоб підтримати угоду, працюючи разом з нашими союзниками, тому що це єдиний спосіб, щоб мир тривав. Кір Стармер Прем’єр-міністр Великої Британії

Політик також звернув увагу на те, що вже 18 країн долучаються до процесу мирних переговорів та можливої миротворчої місії в Україні.

За словами британського лідера, 2 березня у Лондоні відбудеться зустріч з ними для обговорення подальших кроків на цьому шляху.

Окрім того, Кір Стармер попередив світову спільноту, що не можна досягти такого миру, який "винагороджує агресора".