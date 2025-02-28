Трамп відмовився від своїх скандальних слів про Зеленського
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Політика
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Трамп відмовився від своїх скандальних слів про Зеленського

The White House
Трамп
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За словами американського лідера Дональда Трампа, він не може повірити в те, що нещодавно назвав президента України Володимира Зеленського “диктатором”. 

Головні тези:

  • Трамп не захотів пояснювати, чому різко змінив своє ставлення до Зеленського.
  • Український лідер не образився на заяви американського колеги та заявив, що для нього важливо бути законно обраним президентом.

Трамп більше не вважає Зеленського диктатором

Журналісти поцікавилися у президента США, чи досі він вважає Зеленського диктатором. Трамп відповів:

Хаба ж я таке сказав? Я не можу повірити, що сказав би таке. Наступне питання.

Що важливо розуміти, протягом минулого тижня очільник Білого дому кілька разів назвав українського лідера диктатором.

Ба більше він стверджував, що Володимир Зеленський повинен діяти швидко, якщо Україна хоче вижити як країна.

За словами самого українського лідера, він не образився на ці слова:

Я б не назвав ці слова президента Трампа на мою адресу компліментами, але для чого ображатись? Хай ображається на слово "диктатор" той, хто є диктатором…будемо якось жити зі США. Диктатором я точно не буду…я законно обраний президент.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

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