Трамп отказался от своих скандальных слов о Зеленском
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Трамп отказался от своих скандальных слов о Зеленском

The White House
Трамп
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По словам американского лидера Дональда Трампа, он не может поверить в то, что недавно назвал президента Украины Владимира Зеленского "диктатором".

Главные тезисы

  • Трамп не захотел объяснять, почему резко изменил свое отношение к Зеленскому.
  • Украинский лидер не обиделся на заявления американского коллеги и заявил, что для него важно быть законно избранным президентом.

Трамп больше не считает Зеленского диктатором

Журналисты поинтересовались у президента США, до сих пор ли он считает Зеленского диктатором. Трамп ответил:

Разве я такое сказал? Я не могу поверить, что сказал бы такое. Следующий вопрос.

Что важно понимать, на прошлой неделе глава Белого дома несколько раз назвал украинского лидера диктатором.

Более того, он утверждал, что Владимир Зеленский должен действовать быстро, если Украина хочет выжить как страна.

По словам самого украинского лидера, он не обиделся на эти слова:

Я бы не назвал эти слова президента Трампа в мой адрес комплиментами, но зачем обижаться? Пусть обижается на слово "диктатор" тот, кто является диктатором...будем как-то жить с США. Диктатором я точно не буду…я законно избранный президент.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

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