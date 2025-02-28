Трамп отказался от своих скандальных слов о Зеленском

По словам американского лидера Дональда Трампа, он не может поверить в то, что недавно назвал президента Украины Владимира Зеленского "диктатором".
Главные тезисы
- Трамп не захотел объяснять, почему резко изменил свое отношение к Зеленскому.
- Украинский лидер не обиделся на заявления американского коллеги и заявил, что для него важно быть законно избранным президентом.
Трамп больше не считает Зеленского диктатором
Журналисты поинтересовались у президента США, до сих пор ли он считает Зеленского диктатором. Трамп ответил:
Что важно понимать, на прошлой неделе глава Белого дома несколько раз назвал украинского лидера диктатором.
Более того, он утверждал, что Владимир Зеленский должен действовать быстро, если Украина хочет выжить как страна.
По словам самого украинского лидера, он не обиделся на эти слова:
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-