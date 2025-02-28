Трамп отказался от своих скандальных слов о Зеленском

По словам американского лидера Дональда Трампа, он не может поверить в то, что недавно назвал президента Украины Владимира Зеленского "диктатором".

Трамп больше не считает Зеленского диктатором

Журналисты поинтересовались у президента США, до сих пор ли он считает Зеленского диктатором. Трамп ответил:

Разве я такое сказал? Я не могу поверить, что сказал бы такое. Следующий вопрос. Поделиться

Что важно понимать, на прошлой неделе глава Белого дома несколько раз назвал украинского лидера диктатором.

Более того, он утверждал, что Владимир Зеленский должен действовать быстро, если Украина хочет выжить как страна.

По словам самого украинского лидера, он не обиделся на эти слова: