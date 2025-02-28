Трамп оценил переговоры с Зеленским и Путиным
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Политика
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Трамп оценил переговоры с Зеленским и Путиным

The White House
Трамп
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По убеждению американского лидера Дональда Трампа, процесс мирных переговоров для завершения войны России против Украины быстро прогрессирует. Он также положительно оценивает разговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным.

Главные тезисы

  • По словам Трампа, одним из следующих шагов должно стать прекращение огня.
  • Президент США считает, что этого решения можно добиться максимально быстро.

Трамп удовлетворен результатами своей работы

Во время пресс-конференции в Белом доме президент США напомнил о том, что уже успел провести телефонные переговоры и с Зеленским, и с Путиным.

Более того, команда американского лидера также говорила с генсеком НАТО Марком Рютте, чтобы прекратить эту войну.

Я думаю, у нас хороший прогресс, мы двигаемся в правильном направлении. Я думаю, или это произойдет очень быстро, или это не произойдет никогда.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

На этом фоне Дональд Трамп официально подтвердил, что работа по завершению войны продолжается и не прекращается.

По его словам, новым шагом на пути мирного урегулирования в Украине должно стать прекращение огня.

Глава Белого дома до сих пор убежден в том, что этого можно добиться быстро.

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