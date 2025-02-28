Трамп оценил переговоры с Зеленским и Путиным

По убеждению американского лидера Дональда Трампа, процесс мирных переговоров для завершения войны России против Украины быстро прогрессирует. Он также положительно оценивает разговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным.
Главные тезисы
- По словам Трампа, одним из следующих шагов должно стать прекращение огня.
- Президент США считает, что этого решения можно добиться максимально быстро.
Трамп удовлетворен результатами своей работы
Во время пресс-конференции в Белом доме президент США напомнил о том, что уже успел провести телефонные переговоры и с Зеленским, и с Путиным.
Более того, команда американского лидера также говорила с генсеком НАТО Марком Рютте, чтобы прекратить эту войну.
На этом фоне Дональд Трамп официально подтвердил, что работа по завершению войны продолжается и не прекращается.
По его словам, новым шагом на пути мирного урегулирования в Украине должно стать прекращение огня.
Глава Белого дома до сих пор убежден в том, что этого можно добиться быстро.
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