Трамп оцінив переговори з Зеленським та Путіним

На переконання американського лідера Дональда Трампа, процес щодо мирних переговорів для завершення війни Росії проти України швидко прогресує. Він також позитивно оцінює нещодавні розмови з президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним.
Головні тези:
- За словами Трампа, одним з наступних кроків має стати припинення вогню.
- Президент США вважає, що цього рішення можна добитися максимально швидко.
Трамп задоволений результати своєї роботи
Під час пресконференції у Білому домі президент США нагадав про те, що уже встиг провести телефонні переговори і з Зеленським, і з Путіним.
Ба більше, команда американського лідера також говорила з генсеком НАТО Марком Рютте, щоб припинити цю війну.
На цьому тлі Дональд Трамп офіційно підтвердив, що робота над завершенням війни триває і не припиняється.
За його словами, новим кроком на шляху до мирного врегулювання в Україні має стати припинення вогню.
Очільник Білого дому досі переконаний у тому, що цього можна добитися швидко.
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