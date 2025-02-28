Трамп оцінив переговори з Зеленським та Путіним

На переконання американського лідера Дональда Трампа, процес щодо мирних переговорів для завершення війни Росії проти України швидко прогресує. Він також позитивно оцінює нещодавні розмови з президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним.

Трамп задоволений результати своєї роботи

Під час пресконференції у Білому домі президент США нагадав про те, що уже встиг провести телефонні переговори і з Зеленським, і з Путіним.

Ба більше, команда американського лідера також говорила з генсеком НАТО Марком Рютте, щоб припинити цю війну.

Я думаю, у нас гарний прогрес, ми рухаємося в правильному напрямку. Я думаю, або це станеться дуже швидко, або це не станеться ніколи. Дональд Трамп Президент США

На цьому тлі Дональд Трамп офіційно підтвердив, що робота над завершенням війни триває і не припиняється.

За його словами, новим кроком на шляху до мирного врегулювання в Україні має стати припинення вогню.

Очільник Білого дому досі переконаний у тому, що цього можна добитися швидко.