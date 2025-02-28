Трамп оцінив переговори з Зеленським та Путіним
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Політика
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Трамп оцінив переговори з Зеленським та Путіним

The White House
Трамп

На переконання американського лідера Дональда Трампа, процес щодо мирних переговорів для завершення війни Росії проти України швидко прогресує. Він також позитивно оцінює нещодавні розмови з президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним.

Головні тези:

  • За словами Трампа, одним з наступних кроків має стати припинення вогню.
  • Президент США вважає, що цього рішення можна добитися максимально швидко.

Трамп задоволений результати своєї роботи

Під час пресконференції у Білому домі президент США нагадав про те, що уже встиг провести телефонні переговори і з Зеленським, і з Путіним.

Ба більше, команда американського лідера також говорила з генсеком НАТО Марком Рютте, щоб припинити цю війну.

Я думаю, у нас гарний прогрес, ми рухаємося в правильному напрямку. Я думаю, або це станеться дуже швидко, або це не станеться ніколи.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

На цьому тлі Дональд Трамп офіційно підтвердив, що робота над завершенням війни триває і не припиняється.

За його словами, новим кроком на шляху до мирного врегулювання в Україні має стати припинення вогню.

Очільник Білого дому досі переконаний у тому, що цього можна добитися швидко.

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