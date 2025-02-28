Каллас бросила вызов Трампу ради будущего Украины

Высокая представительница ЕС по внешней политике и политике безопасности Кая Каллас возразила президенту США Дональду Трампу, который начал утверждать, что Украина должна забыть о членстве в НАТО.
Главные тезисы
- Каллас напомнила, что члены НАТО никогда не нападали на Россию.
- Она также предупредила, что Путин пытается обмануть весь мир, чтобы захватить Украину.
Каллас верит, что Украина станет членом НАТО
По убеждению эстонского политика, единственной эффективной гарантией безопасности для Украины было бы членство в НАТО.
Кая Каллас в очередной раз напомнила о том, что члены Альянса никогда не нападали на Россию, которая "боится демократии".
Заявление Каллас прозвучало после того, как президент США Дональд Трампа начал утверждать, что Украина может "забыть о" вступлении в НАТО в случае любого возможного урегулирования.
По словам Калласа, эти обвинения совершенно не соответствуют действительности.
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