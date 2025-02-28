Каллас бросила вызов Трампу ради будущего Украины

Высокая представительница ЕС по внешней политике и политике безопасности Кая Каллас возразила президенту США Дональду Трампу, который начал утверждать, что Украина должна забыть о членстве в НАТО.

Каллас верит, что Украина станет членом НАТО

По убеждению эстонского политика, единственной эффективной гарантией безопасности для Украины было бы членство в НАТО.

Кая Каллас в очередной раз напомнила о том, что члены Альянса никогда не нападали на Россию, которая "боится демократии".

Почему мы в НАТО? Потому что мы боимся России. И единственное, что действительно работает — единственная гарантия безопасности — это зонтик НАТО. Кая Каллас Высокая представительница ЕС по внешней политике и политике безопасности

Заявление Каллас прозвучало после того, как президент США Дональд Трампа начал утверждать, что Украина может "забыть о" вступлении в НАТО в случае любого возможного урегулирования.

Я думаю, что это, вероятно, причина, по которой все это началось, — заявил глава Белого дома. Поделиться

По словам Калласа, эти обвинения совершенно не соответствуют действительности.