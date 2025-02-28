Визит Зеленского в США. В ОПУ раскрыли план президента

28 февраля украинский лидер Владимир Зеленский прибудет с официальным визитом в Штаты, где в первую очередь встретится с американскими сенаторами. Лишь после этого глава государства отправится на встречу с Дональдом Трампом.
Главные тезисы
- Планы визита включают заявления для СМИ, подписание соглашения о недрах и совместную пресс-конференцию с Трампом.
- Зеленский также посетит Институт Хадсона и встретится с украинской общиной.
Что известно о планах Зеленского в США
В Офисе президента сообщили журналистам, что программа визита начнется с утренней встречи Владимира Зеленского с сенаторами США.
Впоследствии украинский лидер отправится в Белый дом на встречу с американским коллегой Дональдом Трампом.
Следует отметить, что она запланирована на 11:00 по Вашингтону (18:00 по Киеву) в Овальном кабинете.
Кроме того, указано, что перед началом переговоров состоятся краткие заявления для СМИ.
Уже в 13:00 (в 20:00 по Киеву) запланированы заявления Владимира Зеленского и Дональда Трампа для СМИ и совместная пресс-конференция.
После этого украинский лидер посетит Институт Хадсона, а вечером встретится с представителями украинской общины в Украинском доме.
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