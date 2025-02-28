Визит Зеленского в США. В ОПУ раскрыли план президента
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Визит Зеленского в США. В ОПУ раскрыли план президента

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28 февраля украинский лидер Владимир Зеленский прибудет с официальным визитом в Штаты, где в первую очередь встретится с американскими сенаторами. Лишь после этого глава государства отправится на встречу с Дональдом Трампом.

Главные тезисы

  • Планы визита включают заявления для СМИ, подписание соглашения о недрах и совместную пресс-конференцию с Трампом.
  • Зеленский также посетит Институт Хадсона и встретится с украинской общиной.

Что известно о планах Зеленского в США

В Офисе президента сообщили журналистам, что программа визита начнется с утренней встречи Владимира Зеленского с сенаторами США.

Впоследствии украинский лидер отправится в Белый дом на встречу с американским коллегой Дональдом Трампом.

Следует отметить, что она запланирована на 11:00 по Вашингтону (18:00 по Киеву) в Овальном кабинете.

Кроме того, указано, что перед началом переговоров состоятся краткие заявления для СМИ.

Уже в 13:00 (в 20:00 по Киеву) запланированы заявления Владимира Зеленского и Дональда Трампа для СМИ и совместная пресс-конференция.

Перед этим состоится подписание так называемого "соглашения о недрах" — Двустороннего соглашения об установлении правил и условий инвестиционного фонда восстановления.

После этого украинский лидер посетит Институт Хадсона, а вечером встретится с представителями украинской общины в Украинском доме.

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