Візит Зеленського до США. В ОПУ розкрили план президента

28 лютого український лідер Володимир Зеленський прибуде з офіційним візитом до Штатів, де першочергово зустрінеться з американськими сенаторами. Лише після цього глава держави вирушить на зустріч з Дональдом Трампом.

Що відомо про плани Зеленського у США

В Офісі президента України повідомили журналістам, що програма візиту розпочнеться з ранкової зустрічі Володимира Зеленського із сенаторами США.

Згодом український лідер вирушить до Білого дому на зустріч з американським колегою Дональдом Трампом.

Варто зазначити, що вона запланована на 11:00 за Вашингтоном (18:00 за Києвом) в Овальному кабінеті.

Окрім того, вказано, що перед початком переговорів відбудуться короткі заяви для ЗМІ.

Уже об 13:00 (о 20:00 за Києвом) заплановані заяви Володимира Зеленського та Дональда Трампа для ЗМІ та спільна пресконференція.

Перед тим відбудеться підписання так званої "угоди про надра" — Двосторонньої угоди про встановлення правил та умов інвестиційного фонду відбудови. Поширити

Після цього український лідер відвідає Інституту Хадсона, а ввечері зустрінеться з представниками української громади в Українському домі.