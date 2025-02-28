Візит Зеленського до США. В ОПУ розкрили план президента

28 лютого український лідер Володимир Зеленський прибуде з офіційним візитом до Штатів, де першочергово зустрінеться з американськими сенаторами. Лише після цього глава держави вирушить на зустріч з Дональдом Трампом.
Головні тези:
- Плани візиту включають заяви для ЗМІ, підписання “угоди про надра” та спільну пресконференцію з Трампом.
- Зеленський також відвідає Інститут Хадсона та зустрінеться з українською громадою.
Що відомо про плани Зеленського у США
В Офісі президента України повідомили журналістам, що програма візиту розпочнеться з ранкової зустрічі Володимира Зеленського із сенаторами США.
Згодом український лідер вирушить до Білого дому на зустріч з американським колегою Дональдом Трампом.
Варто зазначити, що вона запланована на 11:00 за Вашингтоном (18:00 за Києвом) в Овальному кабінеті.
Окрім того, вказано, що перед початком переговорів відбудуться короткі заяви для ЗМІ.
Уже об 13:00 (о 20:00 за Києвом) заплановані заяви Володимира Зеленського та Дональда Трампа для ЗМІ та спільна пресконференція.
Після цього український лідер відвідає Інституту Хадсона, а ввечері зустрінеться з представниками української громади в Українському домі.
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