Трамп резко изменил свое отношение к Украине — WSJ
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Трамп резко изменил свое отношение к Украине — WSJ

Трамп
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Источник:  The Wall Street Journal

Издание The Wall Street Journal обращает внимание на то, что американский лидер Дональд Трамп снова изменил свою риторику в отношении Украины и президента Владимира Зеленского — она стала более дружелюбной и адекватной.

Главные тезисы

  • Трамп утверждает, что готов помочь Украине в возвращении оккупированных Россией территорий.
  • Он также заверил, что уважает Владимира Зеленского.

Трамп пытается манипулировать Украиной

Как отмечают журналисты, глава Белого дома занял более доброжелательную позицию по отношению к Украине во время встречи с британским лидером Киром Стармером.

Несмотря на это, Дональд Трамп не спешит обещать Киеву гарантии безопасности, чего добиваются от него европейские союзники.

По словам президента США, он будет рассматривать реализацию миротворческой миссии в Украине только после того, как Москва и Киев достигнут соглашения о прекращении огня.

Я уверен, что если мы заключим соглашение, то оно будет соблюдено, — заявил Дональд Трамп.

Более того, американский лидер смягчил некоторые из своих самых резких критических высказываний в адрес Украины и Владимира Зеленского.

Трамп сказал, что "не может поверить", что когда-то назвал украинского лидера "диктатором".

На этом фоне он пообещал помочь Киеву отвоевать у России как можно больше захваченных территорий.

Мы прекрасно найдем общий язык. Я очень уважаю его, — сказал Трамп о Зеленском.

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