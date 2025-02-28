Трамп різко змінив своє ставлення до України — WSJ

Видання The Wall Street Journal звертає увагу на те, що американський лідер Дональд Трамп знову змінив свою риторику щодо України та президента Володимира Зеленського — вона стала більш доброзичливою та адекватною.

Трамп намагається маніпулювати Україною

Як зазначають журналісти, очільник Білого дому зайняв більш доброзичливу позицію щодо України під час зустрічі з британським лідером Кейром Стармером.

Попри це, Дональд Трамп не поспішає обіцяти Києву гарантії безпеки, чого добиваються від нього європейські союзники.

За словами президента США, він буде розглядати реалізацію миротворчої місії в Україні лише після того, як Москва і Київ досягнуть угоди про припинення вогню.

Я впевнений, що якщо ми укладемо угоду, то її буде дотримано, — заявив Дональд Трамп. Поширити

Ба більше, американський лідер пом'якшив деякі зі своїх найрізкіших критичних висловлювань на адресу України та Володимира Зеленського.

Трамп сказав, що "не може повірити", що колись назвав українського лідера "диктатором".

На цьому тлі він пообіцяв допомогти Києву відвоювати в Росії якомога більше захоплених територій.