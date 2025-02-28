"Не готовий до миру". Трамп зробив заяву після зустрічі з Зеленським

Президент США Дональд Трамп зробив термінову заяву після суперечки з президентом України Зеленським в Овальному кабінеті. Так, очільник Штатів сказав, що Зеленський не готовий до миру.

Трамп заявив, що Зеленський не готовий до миру

Трампа після зустрічі з Зеленським повідомив, що вона була дуже змістовною.

Було отримано багато інформації, яку неможливо було б зрозуміти без розмови під таким тиском і напругою. Дивовижно, що відкривається через емоції, і я дійшов висновку, що президент Зеленський не готовий до миру, якщо у ньому бере участь Америка, оскільки він вважає, що наша участь дає йому велику перевагу в переговорах. Дональд Трамп Президент США

Трамп заявив, що не хоче переваги, а хоче миру.

Заява Трампа

Він (Зеленський — ред.) виявив неповагу до Сполучених Штатів Америки у їхньому шанованому Овальному кабінеті. Він може повернутися, коли буде готовий до миру.

Пізніше стало відомо, що запланована пресконференція Зеленського та Трампа скасована. А президент України покинув Білий дім.