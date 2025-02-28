"Не готовий до миру". Трамп зробив заяву після зустрічі з Зеленським

Президент США Дональд Трамп зробив термінову заяву після суперечки з президентом України Зеленським в Овальному кабінеті. Так, очільник Штатів сказав, що Зеленський не готовий до миру.
Головні тези:
- Трамп вважає, що Зеленський демонструє неповагу до США, не беручи участь у переговорах по його стандартах.
- У заяві він закликав президента України повертатися, коли буде готовий до мирного діалогу.
- Скасування запланованої пресконференції та виїзд Зеленського з Білого дому підкреслюють напруженість відносин між лідерами двох країн.
Трамп заявив, що Зеленський не готовий до миру
Трампа після зустрічі з Зеленським повідомив, що вона була дуже змістовною.
Трамп заявив, що не хоче переваги, а хоче миру.
Він (Зеленський — ред.) виявив неповагу до Сполучених Штатів Америки у їхньому шанованому Овальному кабінеті. Він може повернутися, коли буде готовий до миру.
Пізніше стало відомо, що запланована пресконференція Зеленського та Трампа скасована. А президент України покинув Білий дім.
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