Маск цинично предлагает Зеленскому "амнистию в нейтральной стране"

Американский миллиардер Илон Маск, который является приспешником президента США Дональда Трампа, бесстыдно заявил, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому нужно предложить "амнистию" в нейтральной стране в обмен на "восстановление демократии в Украине".

Маск продолжает усиливать давление на Зеленского

Американский бизнесмен распространил на своей странице заявления сторонника Дональда Трампа, в котором тот назвал Зеленского диктатором.

Кроме того, последний цинично соврал, что украинский лидер, мол, не хочет проводить переговоры по завершению войны, потому что боится, что проиграет выборы и потеряет власть, что в свою очередь якобы должно привести к его преследованию за "отмывание средств".

Илон Маск решил прокомментировать это скандальное заявление и озвучил дополнительное предложение:

Правда. Как бы неприятно это ни было, Зеленскому нужно предложить некую амнистию в нейтральной стране в обмен на мирное восстановление демократии в Украине. Поделиться

True.



As distasteful as it is, Zelensky should be offered some kind of amnesty in a neutral country in exchange for a peaceful transition back to democracy in Ukraine. https://t.co/ZpF6nLIDtw — Elon Musk (@elonmusk) March 3, 2025

Что важно понимать, 3 марта глава Белого дома Дональд Трамп завуалированно пригрозил, что Владимир Зеленский может "не продержаться очень долго", если не захочет заключить соглашение о мире.