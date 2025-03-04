Маск цинично предлагает Зеленскому "амнистию в нейтральной стране"

Американский миллиардер Илон Маск, который является приспешником президента США Дональда Трампа, бесстыдно заявил, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому нужно предложить "амнистию" в нейтральной стране в обмен на "восстановление демократии в Украине".
Главные тезисы
- Маск спровоцировал волну возмущений и дискуссий в политических кругах.
- Заявление Дональда Трампа о возможной потере власти Зеленским приводит к обострению ситуации.
Маск продолжает усиливать давление на Зеленского
Американский бизнесмен распространил на своей странице заявления сторонника Дональда Трампа, в котором тот назвал Зеленского диктатором.
Кроме того, последний цинично соврал, что украинский лидер, мол, не хочет проводить переговоры по завершению войны, потому что боится, что проиграет выборы и потеряет власть, что в свою очередь якобы должно привести к его преследованию за "отмывание средств".
Илон Маск решил прокомментировать это скандальное заявление и озвучил дополнительное предложение:
Что важно понимать, 3 марта глава Белого дома Дональд Трамп завуалированно пригрозил, что Владимир Зеленский может "не продержаться очень долго", если не захочет заключить соглашение о мире.
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