Маск цинічно пропонує Зеленському "амністію у нейтральній країні"

Американський мільярдер Ілон Маск, який є поплічником президента США Дональда Трампа, безсоромно заявив, що українському лідеру Володимиру Зеленському потрібно запропонувати "амністію" в нейтральній країні в обмін на "відновлення демократії в Україні".

Маск продовжує посилювати тиск на Зеленського

Американський бізнесмен поширив на свою сторінку допис прихильника Дональда Трампа, в якому той назвав Зеленського диктатором.

Окрім того, останній цинічно збрехав, що український лідер, мовляв, не хоче проводити перемовини щодо завершення війни, бо боїться, що програє вибори і втратить владу, що у свою чергу нібито має привести до його переслідування за "відмивання коштів".

Ілон Маск вирішив прокоментувати цю скандальну заяву й озвучив додаткову пропозицію:

Правда. Як би неприємно це не було, Зеленському треба запропонувати якусь амністію у нейтральній країні в обмін на мирне відновлення демократії в Україні. Поширити

True.



As distasteful as it is, Zelensky should be offered some kind of amnesty in a neutral country in exchange for a peaceful transition back to democracy in Ukraine. https://t.co/ZpF6nLIDtw — Elon Musk (@elonmusk) March 3, 2025

Що важливо розуміти 3 березня очільник Білого дому Дональд Трамп завуальовано пригрозив, що Володимир Зеленський може "не протриматися дуже довго", якщо не захоче укласти угоду про мир.