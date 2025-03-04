Маск цинічно пропонує Зеленському "амністію у нейтральній країні"

Американський мільярдер Ілон Маск, який є поплічником президента США Дональда Трампа, безсоромно заявив, що українському лідеру Володимиру Зеленському потрібно запропонувати "амністію" в нейтральній країні в обмін на "відновлення демократії в Україні".
Головні тези:
- Пропозиція Маска спровокувала хвилю обурення та дискусій у політичних колах.
- Заява Дональда Трампа про можливу втрату влади Зеленським призводить до загострення ситуації.
Маск продовжує посилювати тиск на Зеленського
Американський бізнесмен поширив на свою сторінку допис прихильника Дональда Трампа, в якому той назвав Зеленського диктатором.
Окрім того, останній цинічно збрехав, що український лідер, мовляв, не хоче проводити перемовини щодо завершення війни, бо боїться, що програє вибори і втратить владу, що у свою чергу нібито має привести до його переслідування за "відмивання коштів".
Ілон Маск вирішив прокоментувати цю скандальну заяву й озвучив додаткову пропозицію:
Що важливо розуміти 3 березня очільник Білого дому Дональд Трамп завуальовано пригрозив, що Володимир Зеленський може "не протриматися дуже довго", якщо не захоче укласти угоду про мир.
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