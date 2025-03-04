Маск цинічно пропонує Зеленському "амністію у нейтральній країні"
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Маск цинічно пропонує Зеленському "амністію у нейтральній країні"

Маск
Джерело:  online.ua

Американський мільярдер Ілон Маск, який є поплічником президента США Дональда Трампа, безсоромно заявив, що українському лідеру Володимиру Зеленському потрібно запропонувати "амністію" в нейтральній країні в обмін на "відновлення демократії в Україні".

Головні тези:

  • Пропозиція Маска спровокувала хвилю обурення та дискусій у політичних колах.
  • Заява Дональда Трампа про можливу втрату влади Зеленським призводить до загострення ситуації.

Маск продовжує посилювати тиск на Зеленського

Американський бізнесмен поширив на свою сторінку допис прихильника Дональда Трампа, в якому той назвав Зеленського диктатором.

Окрім того, останній цинічно збрехав, що український лідер, мовляв, не хоче проводити перемовини щодо завершення війни, бо боїться, що програє вибори і втратить владу, що у свою чергу нібито має привести до його переслідування за "відмивання коштів".

Ілон Маск вирішив прокоментувати цю скандальну заяву й озвучив додаткову пропозицію:

Правда. Як би неприємно це не було, Зеленському треба запропонувати якусь амністію у нейтральній країні в обмін на мирне відновлення демократії в Україні.

Що важливо розуміти 3 березня очільник Білого дому Дональд Трамп завуальовано пригрозив, що Володимир Зеленський може "не протриматися дуже довго", якщо не захоче укласти угоду про мир.

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