Команда Трампа розпочинає потужну інформаційну атаку на Україну

Громадський діяч та співзасновник платформи “Нова країна” Валерій Пекар звернувся до усіх українців з важливим попередженням. Він звертає увагу на те, що найближчі тижні будуть дуже важкими, оскільки адміністрація президента США Дональда Трамп розпочинає масштабну інформаційну атаку проти України.

Чого далі очікувати від Трампа та його команди

Як зазначає Валерій Пекар, Білий дім може почати використовувати багато цинічних російських наративів, до прикладу, такі:

Україна є штучно створена країна, її не має існувати;

Україну створили разом австрійський генштаб та USAID;

Україна населена в основному росіянами, які хочуть додому в Росію;

Україна є диктатурою, де ніколи не було виборів, а правлять нею нацисти;

В Україні незаконно виробляється зброя масового знищення. (І в усьому цьому винен Джо експрезидент США Джо Байден.).

Наступні кілька тижнів буде дуже важко. Виглядатиме, що нас всі зрадили, бо Америка відкрито перейшла на бік ворога, а Європа не прокидається. Це частина мирного плану Трампа. Йому треба негайно завершити війну, а Путін не готовий до переговорів — він готовий лише прийняти українську капітуляцію у вигляді демілітаризації, "денацифікації" та повернення російських агентів у публічне поле заради розгортання чогось середнього між ічкерійським та грузинським сценаріями. Валерій Пекар Громадський діяч та співзасновник платформи “Нова країна”

Що важливо розуміти, головна проблема полягає в тому, що Дональд Трамп не хоче використовувати важелі впливу на російського диктатора Володимира Путіна.

Пекар наголошує, що президент США насправді боїться колапсу російського режиму, адже Росію треба зберегти й використати проти Китаю.

Все, що ми можемо зробити, — довести, що ми не більш, а менш придатні до тиску. Що ми не можемо поступитися тиску, бо це означає поступитися життям наших друзів, родичів, може, нашим власним. Я бачу, що чимало з вас не вірить у можливість Бучі й Маріуполя по всій країні, а вірить у чемність і порядність російських окупаційних військ. Я не знаю, що треба, щоб ці люди повірили. Сто років тому таке вже було. Поширити

За словами Валерія Пекаря, не можна вірити в те, що українська поступливість призведе до збільшення військової допомоги.

Що важливо розуміти, будь-які подяки та вибачення не допоможуть, адже Трамп давно вирішив зупинити допомогу для України, адже вірить, що це зупинить війну.