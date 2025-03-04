Команда Трампа розпочинає потужну інформаційну атаку на Україну

Громадський діяч та співзасновник платформи “Нова країна” Валерій Пекар звернувся до усіх українців з важливим попередженням. Він звертає увагу на те, що найближчі тижні будуть дуже важкими, оскільки адміністрація президента США Дональда Трамп розпочинає масштабну інформаційну атаку проти України.
Головні тези:
- Головна проблема полягає в небажанні Трампа використовувати важелі впливу на диктатора Путіна через страх перед колапсом російського режиму.
- Для українців важливо усвідомити, що подяки та вибачення не допоможуть, адже президент США давно вирішив зупинити допомогу Україні.
Чого далі очікувати від Трампа та його команди
Як зазначає Валерій Пекар, Білий дім може почати використовувати багато цинічних російських наративів, до прикладу, такі:
Україна є штучно створена країна, її не має існувати;
Україну створили разом австрійський генштаб та USAID;
Україна населена в основному росіянами, які хочуть додому в Росію;
Україна є диктатурою, де ніколи не було виборів, а правлять нею нацисти;
В Україні незаконно виробляється зброя масового знищення. (І в усьому цьому винен Джо експрезидент США Джо Байден.).
Що важливо розуміти, головна проблема полягає в тому, що Дональд Трамп не хоче використовувати важелі впливу на російського диктатора Володимира Путіна.
Пекар наголошує, що президент США насправді боїться колапсу російського режиму, адже Росію треба зберегти й використати проти Китаю.
За словами Валерія Пекаря, не можна вірити в те, що українська поступливість призведе до збільшення військової допомоги.
Що важливо розуміти, будь-які подяки та вибачення не допоможуть, адже Трамп давно вирішив зупинити допомогу для України, адже вірить, що це зупинить війну.
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