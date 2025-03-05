У Трампа не получилось заморозить почти 2 млрд долл помощи от USAID

5 марта Верховный суд США отклонил запрос американского президента Дональда Трампа на замораживание почти 2 млрд долл. иностранной помощи в рамках его усилий по сокращению государственных расходов.

Суд принял решение насчет заморозки помощи от USAID

Краткое определение суда было без подписи, что является типичной практикой, когда судьи рассматривают срочные ходатайства. В ней лишь отмечалось, что судья, обязавший правительство возобновить выплаты, "должен уточнить, какие именно обязательства должно выполнить правительство".

Впрочем, как отмечают авторы, это решение является одним из первых шагов суда в ответ на волну судебных процессов, затронутых в ответ на попытки Трампа резко сменить правительство.

Отмечается, что голосование прошло 5 против 4, главный судья Джон Г. Робертс-младший и судья Эми Конни Барретт присоединились к трем либеральным членам и сформировали большинство.

При этом судья Сэмюэл А. Алито-младший, выражая позицию четырех судей, не согласившихся с решением, заявил, что большинство "серьезно ошиблось".

Или один судья окружного суда, вероятно, не имеющий юрисдикции, имеет неограниченное право заставить правительство Соединенных Штатов выплатить (и, возможно, навсегда потерять) 2 млрд долл. США налогоплательщиков? Ответом на этот вопрос должен быть категорический "нет", но большинство этого суда, очевидно, думает иначе. Я ошеломлен. Поделиться

В издании напомнили, что администрация президента прекратила помощь 20 января, в первый день пребывания Трампа в должности. Реципиенты и другие некоммерческие группы подали два иска, оспаривая замораживание как неконституционное осуществление президентской власти, препятствующее выделению Конгрессом ассигнований для Агентства США по международному развитию (USAID).

Группы заявили, что замороженные средства создали каскадный кризис, угрожающий критически важной медицинской помощи по всему миру, оставляя продукты гнить на складах, разрушая бизнес и создавая риски распространения болезней и политической нестабильности.

Верховный суд вынес решение по иску глобальных медицинских организаций и некоммерческих групп, обжаловавших указ Трампа о немедленной остановке всех программ иностранной помощи. Истцы утверждали, что это не только нарушает несколько федеральных законов, но и является неконституционным превышением президентских полномочий. Дональд Трамп хвастался, что заморозил всю иностранную помощь, назвав ее «пустой тратой денег».