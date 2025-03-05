У Трампа не вийшло заморозити майже 2 млрд дол допомоги від USAID

5 березня Верховний суд США відхилив запит американського президента Дональда Трампа на заморожування майже 2 млрд дол іноземної допомоги в рамках його зусиль зі скорочення державних витрат.

Суд прийняв рішення щодо замороження допомоги від USAID

Коротка ухвала суду була без підпису, що є типовою практикою, коли судді розглядають термінові клопотання. У ній лише зазначалося, що суддя, який зобов’язав уряд відновити виплати, "має уточнити, які саме зобов’язання повинен виконати уряд".

Втім, як зазначають автори, це рішення є одним із перших кроків суду у відповідь на хвилю судових процесів, порушених у відповідь на спроби Трампа різко змінити уряд.

Зазначається, що голосування пройшло 5 проти 4, головний суддя Джон Г. Робертс-молодший і суддя Емі Коні Барретт приєдналися до трьох ліберальних членів і сформували більшість.

При цьому суддя Семюел А. Аліто-молодший, висловлюючи позицію чотирьох суддів, що не погодилися з рішенням, заявив, що більшість "серйозно помилилася".

Чи один суддя окружного суду, який, ймовірно, не має юрисдикції, має необмежене право змусити уряд Сполучених Штатів виплатити (і, можливо, назавжди втратити) 2 млрд дол США платників податків? Відповіддю на це питання має бути категоричне "ні", але більшість цього суду, очевидно, думає інакше. Я приголомшений. Поширити

У виданні нагадали, що адміністрація президента припинила допомогу 20 січня, у перший день перебування Трампа на посаді. Реципієнти та інші неприбуткові групи подали два позови, оскаржуючи заморожування як неконституційне здійснення президентської влади, що перешкоджає виділенню Конгресом асигнувань для Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Групи заявили, що заморожені кошти створили каскадну кризу, яка загрожує критично важливій медичній допомозі по всьому світу, залишаючи продукти гнити на складах, руйнуючи бізнес і створюючи ризики поширення хвороб і політичної нестабільності.

Верховний суд виніс рішення за позовом глобальних медичних організацій та некомерційних груп, які оскаржили указ Трампа про негайну зупинку всіх програм іноземної допомоги. Позивачі стверджували, що це не тільки порушує кілька федеральних законів, але також є неконституційним перевищенням президентських повноважень. Дональд Трамп хвалився, що заморозив усю іноземну допомогу, назвавши її «марною тратою грошей».