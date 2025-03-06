У Трампа назвали війну Росії проти України "проксі-конфліктом" між США та РФ

Президент США Дональд Трамп розглядає війну в Україні як затяжний і тупиковий конфлікт, який є проксі-війною між США, що підтримують Київ, і Росією. Про це повідомив держсекретар США Марко Рубіо.

Рубіо вважає війну РФ проти України “проксі-конфліктом” між США та Росією

Про це він сказав в інтерв'ю Fox News.

І, відверто кажучи, це проксі-війна між ядерними державами — США, які допомагають Україні, і Росією — і вона має закінчитися. І ні в кого немає, ні ідеї, ні плану, як покласти цьому край. Марко Рубіо Держсекретар США

За його словами, жодна зі сторін наразі не має чіткого плану його завершення. Він вважає, що стратегія союзників України зводиться лише до безперервної військової підтримки, що, на його думку, не є ефективним вирішенням ситуації.

Рубіо зазначив, що Росія, хоч і зазнала труднощів на початку війни, залишається великою державою й досягла певного прогресу, але водночас не має значної переваги. У зв’язку з цим, конфлікт зайшов у глухий кут. Він наголосив, що Трамп прагне знайти шлях до миру, залучивши обидві сторони до переговорів, і закликав Україну не саботувати цей процес.

За словами сенатора, напруженість між Києвом і Вашингтоном зросла після заяви віцепрезидента США про необхідність дипломатичного вирішення війни.

Зеленський вирішив кинути виклик віцепрезиденту та поставити під сумнів саму можливість дипломатії, — зауважив Рубіо, додавши, що саме це й призвело до конфлікту. Поширити

Водночас він висловив сподівання, що ця позиція буде переглянута, оскільки переговори неминуче вимагатимуть поступок від обох сторін.