ЗМІ дізналися про таємну угоду Трампа та Путіна

Як вдалося дізнатися Bloomberg, російський диктатор Володимир Путін згодився допомогти команді президента США Дональда Трампа у переговорах з Іраном щодо таких питань, як ядерна програма Ісламської республіки та її підтримка регіональних антиамериканських прихильників.
Головні тези:
- Росія та США активно співпрацюють у питаннях іранської політики, що викликає хвилювання серед світових лідерів.
- Путін вважає, що Вашингтон та Тегеран повинні вирішувати всі проблеми шляхом переговорів.
Путін пообіцяв Трампу допомогу
За словами інсайдерів, це сталося ще під час телефонної розмови у лютому.
Трамп попросив Путіна, щоб Росія була присутня на переговорах між США та Іраном. Також це питання було у центрі уваги під час переговорів у Саудівській Аравії.
Участь Росії у переговорах також підтвердив шеф іранської дипломатії Ісмаїл Багаї. Він також додав, що для країн "природно" пропонувати свою допомогу.
Окрім того, вказано, що впливові російські та американські політики, зокрема глава Держдепу Марко Рубіо та глава МЗС РФ Сергій Лавров, обговорювали зацікавленість Штатів у допомозі Росії у вирішенні іранських проблем під час зустрічі в Ер-Ріяді 18 лютого.
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