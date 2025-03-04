ЗМІ дізналися про таємну угоду Трампа та Путіна

Як вдалося дізнатися Bloomberg, російський диктатор Володимир Путін згодився допомогти команді президента США Дональда Трампа у переговорах з Іраном щодо таких питань, як ядерна програма Ісламської республіки та її підтримка регіональних антиамериканських прихильників.

Путін пообіцяв Трампу допомогу

За словами інсайдерів, це сталося ще під час телефонної розмови у лютому.

Трамп попросив Путіна, щоб Росія була присутня на переговорах між США та Іраном. Також це питання було у центрі уваги під час переговорів у Саудівській Аравії.

Росія вважає, що США та Іран повинні вирішувати всі проблеми шляхом переговорів... Москва готова зробити все, що в її силах, щоб домогтися цього, — заявив нещодавно речник Кремля Дмитро Пєсков. Поширити

Участь Росії у переговорах також підтвердив шеф іранської дипломатії Ісмаїл Багаї. Він також додав, що для країн "природно" пропонувати свою допомогу.