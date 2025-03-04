Зупинення військової допомоги для України — який привід вигадав Трамп

Як дізналося видання The Wall Street Journal від своїх інсайдерів, рішення президента США Дональда Трампа заморозити допомогу Україні нібито підтримали всі його топрадники. Ба більше, сам очільник Білого дому нібито вирішив зробити це після слів Володимира Зеленського про те, що війна може тривати ще довго.
Головні тези:
- Трамп нібито шукає способи показати серйозність своїх намірів у співпраці з Україною.
- Важливим фактором є угода про надра між Україною і США, яка може стати ключовою передумовою для відновлення військової допомоги.
Трамп вигадує причини для блокування допомоги Україні
За словами одного з членів команди Трампа, який говорив на умовах анонімності, рішення американського лідера призупинити допомогу Україні підтримали усі його топрадники з нацбезпеки після декількох зустрічей з цього питання.
Ба більше, як виявилося, президента США розлютило те, що команда Володимира Зеленського нібито не сприйняла серйозно наміри Вашингтона.
Після цього Дональд Трамп вирішив вдатися до радикальних рішень.
За словами інсайдерів, американський лідер ще не визначився, що буде вважати з боку Києва доказом готовності до мирних перемовин.
Також наразі не ясно, чи буде підписання так званої угоди про надра між Україною і США достатньою передумовою для відновлення військової допомоги.
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