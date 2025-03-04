Остановка военной помощи для Украины — какой повод придумал Трамп

Как узнало издание The Wall Street Journal от своих инсайдеров, решение президента США Дональда Трампа заморозить помощь Украине якобы поддержали все его топ-советники. Более того, сам глава Белого дома якобы решил сделать это после слов Владимира Зеленского о том, что война может продолжаться еще долго.
Главные тезисы
- Трамп якобы ищет способы показать серьезность своих намерений в сотрудничестве с Украиной.
- Важным фактором является соглашение о недрах между Украиной и США, которое может стать ключевой предпосылкой для возобновления военной помощи.
Трамп придумывает причины для блокирования помощи Украине
По словам одного из членов команды Трампа, говорившего на условиях анонимности, решение американского лидера приостановить помощь Украине поддержали все его топсоветники по нацбезопасности после нескольких встреч по этому вопросу.
Более того, как оказалось, президента США разозлило то, что команда Владимира Зеленского якобы не восприняла серьезно намерения Вашингтона.
После этого Дональд Трамп решил прибегнуть к радикальным решениям.
По словам инсайдеров, американский лидер еще не определился, что будет считать со стороны Киева доказательством готовности к мирным переговорам.
Также пока не ясно, будет ли подписание так называемого соглашения о недрах между Украиной и США достаточной предпосылкой для возобновления военной помощи.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-