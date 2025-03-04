Остановка военной помощи для Украины — какой повод придумал Трамп

Как узнало издание The Wall Street Journal от своих инсайдеров, решение президента США Дональда Трампа заморозить помощь Украине якобы поддержали все его топ-советники. Более того, сам глава Белого дома якобы решил сделать это после слов Владимира Зеленского о том, что война может продолжаться еще долго.

Трамп придумывает причины для блокирования помощи Украине

По словам одного из членов команды Трампа, говорившего на условиях анонимности, решение американского лидера приостановить помощь Украине поддержали все его топсоветники по нацбезопасности после нескольких встреч по этому вопросу.

Трамп якобы решил идти на этот шаг, раздражаясь словами Владимира Зеленского о том, что война может продолжаться еще долго, поскольку почувствовал необходимость продемонстрировать, что серьезно настроен посадить Украину за стол переговоров. Поделиться

Более того, как оказалось, президента США разозлило то, что команда Владимира Зеленского якобы не восприняла серьезно намерения Вашингтона.

После этого Дональд Трамп решил прибегнуть к радикальным решениям.

По словам инсайдеров, американский лидер еще не определился, что будет считать со стороны Киева доказательством готовности к мирным переговорам.