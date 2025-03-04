ЕС согласовывает конфискацию 200 млрд евро российских активов

Лидеры Евросоюза настроены сделать все возможное для конфискации замороженных российских активов на сумму более 200 миллиардов евро. Все это происходит в рамках создания плана соглашения о прекращении огня в Украине.

Россия может безвозвратно потерять еще 200 млрд евро

Как удалось узнать журналистам от инсайдеров в ЕС, свою позицию резко сменили французский лидер Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц.

Что важно понимать, довольно долго именно они выступали против полной конфискации находящихся в Европе активов РФ.

Сейчас официальный Брюссель обсуждает идею конфисковать эти активы, если Кремль нарушит будущее соглашение о прекращении огня в Украине.

По словам анонимных источников, речь идет об усилиях в рамках гарантий безопасности для Киева.

Сторонники этой идеи видят привязку замороженных активов к соблюдению Россией возможного соглашения способом давления на Москву и гарантий для Украины.

В ходе переговоров с президентом США Дональдом Трампом на прошлой неделе президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что немедленное изъятие активов не будет "уважением к международному праву", но эти средства могут быть "частью переговоров по окончанию войны". Поделиться

Британский лидер Кир Стармер и будущий канцлер Германии Фридрих Мерц настроены более решительно в этом вопросе.