ЕС согласовывает конфискацию 200 млрд евро российских активов
Категория
Экономика
Дата публикации

ЕС согласовывает конфискацию 200 млрд евро российских активов

Зеленский и Макрон
Read in English
Читати українською
Источник:  Financial Times

Лидеры Евросоюза настроены сделать все возможное для конфискации замороженных российских активов на сумму более 200 миллиардов евро. Все это происходит в рамках создания плана соглашения о прекращении огня в Украине.

Главные тезисы

  • Инициатива может быть реализована в рамках соглашения о прекращении огня в Украине.
  • Британский лидер и будущий канцлер Германии поддерживают идею конфискации российских активов.

Россия может безвозвратно потерять еще 200 млрд евро

Как удалось узнать журналистам от инсайдеров в ЕС, свою позицию резко сменили французский лидер Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц.

Что важно понимать, довольно долго именно они выступали против полной конфискации находящихся в Европе активов РФ.

Сейчас официальный Брюссель обсуждает идею конфисковать эти активы, если Кремль нарушит будущее соглашение о прекращении огня в Украине.

По словам анонимных источников, речь идет об усилиях в рамках гарантий безопасности для Киева.

Сторонники этой идеи видят привязку замороженных активов к соблюдению Россией возможного соглашения способом давления на Москву и гарантий для Украины.

В ходе переговоров с президентом США Дональдом Трампом на прошлой неделе президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что немедленное изъятие активов не будет "уважением к международному праву", но эти средства могут быть "частью переговоров по окончанию войны".

Британский лидер Кир Стармер и будущий канцлер Германии Фридрих Мерц настроены более решительно в этом вопросе.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп приказал остановить всю военную помощь Украине — инсайдеры
Трамп
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
План на 800 млрд евро. Что известно о новом решении ЕС по Украине
Урсула фон дер Ляен
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
У Путина радуются решению Трампа касательно Украины, но есть нюанс
Песков

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?