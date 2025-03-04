План на 800 млрд евро. Что известно о новом решении ЕС по Украине
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План на 800 млрд евро. Что известно о новом решении ЕС по Украине

Урсула фон дер Ляен
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4 марта глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен представила пятиступенчатый план перевооружения Евросоюза и поддержки Украины. Что важно понимать, в этот раз речь идет о рекордной сумме – 800 млрд евро.

Главные тезисы

  • Урсула фон дер Ляен призывает к немедленному перевооружению Европы и усилению поддержки Украины.
  • Этот план можно реализовать через освобождение государственных средств и привлечение частного капитала.

Детали нового масштабного плана ЕС касательно Украины

Урсула фон дер Ляен обращает внимание на то, что безопасность Европы действительно оказалась под угрозой и что нужно делать больше.

Реальный вопрос для нас, готова ли Европа действовать решительно, как того требует ситуация. И готова ли Европа действовать быстро.

Урсула фон дер Ляен

Урсула фон дер Ляен

Президент Еврокомиссии

На этом фоне политик призывает к немедленному перевооружению Европы и усилению поддержки Украины.

Первая часть плана — освобождение государственных средств для финансирования оборон на национальном уровне.

По словам фон дер Ляен, страны-члены ЕС настроены вливать средства в оборону, если имеют фискальное пространство. Это позволит высвободить до 650 млрд евро в течение четырех лет.

Второй элемент обеспечит 150 миллиардов ссуд государствам-членам на оборонные инвестиции в системы ПВО, артиллерийские системы, ракеты и боеприпасы, дроновые и антидроновые системы и совместные закупки оборудования.

Третья часть плана — это использование силы бюджета ЕС. Что важно понимать, это не требует единодушия, поэтому Венгрия или Словакия не могут заблокировать подобные решения.

4 и 5 пункты предусматривают мобилизацию частного капитала путем расширения инвестиционного рынка и через Европейский инвестиционный банк.

ЕС готов взять ответственность. План перевооружения Европы может мобилизовать около 800 миллиардов евро на оборонные расходы для безопасной и устойчивой Европы.

Урсула фон дер Ляен

Урсула фон дер Ляен

Президент Еврокомиссии

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