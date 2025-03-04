План на 800 млрд евро. Что известно о новом решении ЕС по Украине

4 марта глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен представила пятиступенчатый план перевооружения Евросоюза и поддержки Украины. Что важно понимать, в этот раз речь идет о рекордной сумме – 800 млрд евро.

Детали нового масштабного плана ЕС касательно Украины

Урсула фон дер Ляен обращает внимание на то, что безопасность Европы действительно оказалась под угрозой и что нужно делать больше.

Реальный вопрос для нас, готова ли Европа действовать решительно, как того требует ситуация. И готова ли Европа действовать быстро. Урсула фон дер Ляен Президент Еврокомиссии

На этом фоне политик призывает к немедленному перевооружению Европы и усилению поддержки Украины.

Первая часть плана — освобождение государственных средств для финансирования оборон на национальном уровне.

По словам фон дер Ляен, страны-члены ЕС настроены вливать средства в оборону, если имеют фискальное пространство. Это позволит высвободить до 650 млрд евро в течение четырех лет.

Второй элемент обеспечит 150 миллиардов ссуд государствам-членам на оборонные инвестиции в системы ПВО, артиллерийские системы, ракеты и боеприпасы, дроновые и антидроновые системы и совместные закупки оборудования.

Третья часть плана — это использование силы бюджета ЕС. Что важно понимать, это не требует единодушия, поэтому Венгрия или Словакия не могут заблокировать подобные решения.

4 и 5 пункты предусматривают мобилизацию частного капитала путем расширения инвестиционного рынка и через Европейский инвестиционный банк.