План на 800 млрд евро. Что известно о новом решении ЕС по Украине

4 марта глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен представила пятиступенчатый план перевооружения Евросоюза и поддержки Украины. Что важно понимать, в этот раз речь идет о рекордной сумме – 800 млрд евро.
Главные тезисы
- Урсула фон дер Ляен призывает к немедленному перевооружению Европы и усилению поддержки Украины.
- Этот план можно реализовать через освобождение государственных средств и привлечение частного капитала.
Детали нового масштабного плана ЕС касательно Украины
Урсула фон дер Ляен обращает внимание на то, что безопасность Европы действительно оказалась под угрозой и что нужно делать больше.
На этом фоне политик призывает к немедленному перевооружению Европы и усилению поддержки Украины.
Первая часть плана — освобождение государственных средств для финансирования оборон на национальном уровне.
По словам фон дер Ляен, страны-члены ЕС настроены вливать средства в оборону, если имеют фискальное пространство. Это позволит высвободить до 650 млрд евро в течение четырех лет.
Второй элемент обеспечит 150 миллиардов ссуд государствам-членам на оборонные инвестиции в системы ПВО, артиллерийские системы, ракеты и боеприпасы, дроновые и антидроновые системы и совместные закупки оборудования.
Третья часть плана — это использование силы бюджета ЕС. Что важно понимать, это не требует единодушия, поэтому Венгрия или Словакия не могут заблокировать подобные решения.
4 и 5 пункты предусматривают мобилизацию частного капитала путем расширения инвестиционного рынка и через Европейский инвестиционный банк.
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