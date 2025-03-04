План на 800 млрд євро. Що відомо про нове рішення ЄС щодо України

4 березня очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн представила п'ятиступеневий план переозброєння Євросоюзу і підтримки України. Що важливо розуміти, цього разу йдеться про рекордну суму — 800 млрд євро.
Головні тези:
- Урсула фон дер Ляєн закликає до негайного переозброєння Європи та посилення підтримки України.
- Цей план можна реалізувати через звільнення державних коштів і залучення приватного капіталу.
Деталі нового масштабного плану ЄС щодо України
Урсула фон дер Ляєн звертає увагу на те, що безпека Європи дійсно опинилася під загрозою і що потрібно робити більше.
На цьому тлі політикиня закликає до негайного переозброєння Європи та посилення підтримки України.
Перша частина плану — звільнення державних коштів для фінансування оборон на національному рівні.
За словами фон дер Ляєн, країни-члени ЄС налаштовані вливати кошту в оборону, якщо мають фіскальний простір. Це дасть можливість вивільнити до 650 млрд євро протягом чотирьох років.
Другий елемент забезпечить 150 мільярдів позик державам-членам на оборонні інвестиції в системи ППО, артилерійські системи, ракети і боєприпаси, дронові і антидронові системи і спільні закупівлі обладнання.
Третя частину плану — це використання сили бюджету ЄС. Що важливо розуміти, це не вимагає одностайності, тому Угорщина чи Словаччина не можуть заблокувати такі рішення.
4 і 5 пункти передбачають мобілізацію приватного капіталу шляхом розширення інвестиційного ринку і через Європейський інвестиційний банк.
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