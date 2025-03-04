ЄС узгоджує конфіскацію 200 млрд євро російських активів

Лідери Євросоюзу наразі налаштовані зробити все можливе задля конфіскації заморожених російських активів на суму понад 200 мільярдів євро. Усе це відбувається у межах створення плану щодо угоди про припинення вогню в Україні.
Головні тези:
- Ініціатива може бути реалізована у межах угоди про припинення вогню в Україні.
- Британський лідер та майбутній канцлер Німеччини підтримують ідею конфіскації російських активів.
Росія може безповоротно втрати ще 200 млрд євро
Як вдалося дізнатися журналістам від інсайдерів у ЄС, свою позицію різко змінили французький лідер Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Олаф Шольц.
Що важливо розуміти, доволі довго саме вони виступали проти повної конфіскації активів РФ, які знаходяться в Європі.
Наразі офіційний Брюссель обговорює ідею конфіскувати ці активи, якщо Кремль порушить майбутню угоду про припинення вогню в Україні.
За словами анонімних джерел, мовиться про зусилля в рамках гарантій безпеки для Києва.
Прихильники цієї ідеї вбачають прив’язку заморожених активів до дотримання Росією можливої угоди способом тиску на Москву і гарантій для України.
Британський лідер Кір Стармер та майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц налаштовані більше рішуче у цьому питанні.
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