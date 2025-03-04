ЄС узгоджує конфіскацію 200 млрд євро російських активів
Категорія
Економіка
Дата публікації

ЄС узгоджує конфіскацію 200 млрд євро російських активів

Зеленський і Макрон
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Джерело:  Financial Times

Лідери Євросоюзу наразі налаштовані зробити все можливе задля конфіскації заморожених російських активів на суму понад 200 мільярдів євро. Усе це відбувається у межах створення плану щодо угоди про припинення вогню в Україні.

Головні тези:

  • Ініціатива може бути реалізована у межах угоди про припинення вогню в Україні.
  • Британський лідер та майбутній канцлер Німеччини підтримують ідею конфіскації російських активів.

Росія може безповоротно втрати ще 200 млрд євро

Як вдалося дізнатися журналістам від інсайдерів у ЄС, свою позицію різко змінили французький лідер Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Що важливо розуміти, доволі довго саме вони виступали проти повної конфіскації активів РФ, які знаходяться в Європі.

Наразі офіційний Брюссель обговорює ідею конфіскувати ці активи, якщо Кремль порушить майбутню угоду про припинення вогню в Україні.

За словами анонімних джерел, мовиться про зусилля в рамках гарантій безпеки для Києва.

Прихильники цієї ідеї вбачають прив’язку заморожених активів до дотримання Росією можливої угоди способом тиску на Москву і гарантій для України.

Під час переговорів з президентом США Дональдом Трампом минулого тижня президент Франції Еммануель Макрон заявив, що негайне вилучення активів не буде "повагою до міжнародного права", але ці кошти можуть бути "частиною переговорів по закінченню війни".

Британський лідер Кір Стармер та майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц налаштовані більше рішуче у цьому питанні.

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