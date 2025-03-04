У Путіна радіють рішенню Трампа щодо України, але є нюанс

Команда російського диктатора Володимира Путіна відреагувала на припинення постачання американської військової допомоги Україні. У Кремлі цинічно назвали це "найкращим внеском" у нібито "мирне" врегулювання війни РФ проти України.

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З заявою з цього приводу виступив речник Кремля Дмитро Пєсков.

Якщо США перестануть бути (головним постачальником військової допомоги Україні — ред.) або припинять ці поставки, то це буде, напевно, найкращий внесок у справу миру. Дмитро Пєсков Речник Кремля

Однак, як виявилося, офіційна Москва розлючена через те, що країни Європи налаштовані продовжувати надавати всебічну допомогу Україні.

Тобто, вони будуть якось, напевно, намагатися компенсувати ті обсяги боєприпасів і всього іншого, які зменшуються, — скаржиться спікер російського диктатора. Поширити

Команда Володимира Путіна також стурбована тим фактом, як розвиваються події на фронті, тому заявила, що буде спостерігати за розвитком ситуації і не поспішає робити висновки.

На цьому тлі Пєсков вкотре повторив, що досі США надавали Україну найбільшу кількість допомоги, однак це не правда. Найбільше допомоги завжди надавав саме Євросоюз.