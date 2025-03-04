У Путіна радіють рішенню Трампа щодо України, але є нюанс

Команда російського диктатора Володимира Путіна відреагувала на припинення постачання американської військової допомоги Україні. У Кремлі цинічно назвали це "найкращим внеском" у нібито "мирне" врегулювання війни РФ проти України.
Головні тези:
- Однак офіційна Москва занепокоєна продовженням підтримки України з боку Європи.
- Речник Кремля вважає, що рішення Трампа підштовхне Київ до “миру” на умовах Росії.
Кремль вітає проросійське рішення Трампа
З заявою з цього приводу виступив речник Кремля Дмитро Пєсков.
Однак, як виявилося, офіційна Москва розлючена через те, що країни Європи налаштовані продовжувати надавати всебічну допомогу Україні.
Команда Володимира Путіна також стурбована тим фактом, як розвиваються події на фронті, тому заявила, що буде спостерігати за розвитком ситуації і не поспішає робити висновки.
На цьому тлі Пєсков вкотре повторив, що досі США надавали Україну найбільшу кількість допомоги, однак це не правда. Найбільше допомоги завжди надавав саме Євросоюз.
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