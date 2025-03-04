У Путина радуются решению Трампа касательно Украины, но есть нюанс
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У Путина радуются решению Трампа касательно Украины, но есть нюанс

Песков
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Источник:  online.ua

Команда российского диктатора Владимира Путина отреагировала на прекращение поставок американской военной помощи Украине. В Кремле цинично назвали это "лучшим вкладом" в якобы "мирное" урегулирование войны РФ против Украины.

Главные тезисы

  • Однако официальная Москва обеспокоена продолжением поддержки Украины со стороны Европы.
  • Спикер Кремля считает, что решение Трампа подтолкнет Киев к миру на условиях России.

Кремль приветствует пророссийское решение Трампа

С заявлением по этому поводу выступил спикер Кремля Дмитрий Песков.

Если США перестанут быть (главным поставщиком военной помощи Украине — ред.) или прекратят эти поставки, это будет, наверное, лучший вклад в дело мира.

Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

Спикер Кремля

Однако, как оказалось, официальная Москва взбешена из-за того, что страны Европы настроены продолжать оказывать всестороннюю помощь Украине.

То есть, они будут как-то, наверное, пытаться компенсировать уменьшающиеся объемы боеприпасов и всего прочего, — жалуется спикер российского диктатора.

Команда Владимира Путина также озабочена тем фактом, как развиваются события на фронте, потому заявила, что будет наблюдать за развитием ситуации и не спешит делать выводы.

На этом фоне Песков еще раз повторил, что до сих пор США оказывали Украину наибольшее количество помощи, однако это неправда. Больше всего помощи всегда оказывал именно Евросоюз.

Если это (остановка военной помощи со стороны США — ред.) соответствует действительности, то это решение, которое может побуждать киевский режим к мирному процессу, — цинично заявил спикер Кремля.

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