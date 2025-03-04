У Путина радуются решению Трампа касательно Украины, но есть нюанс

Команда российского диктатора Владимира Путина отреагировала на прекращение поставок американской военной помощи Украине. В Кремле цинично назвали это "лучшим вкладом" в якобы "мирное" урегулирование войны РФ против Украины.

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С заявлением по этому поводу выступил спикер Кремля Дмитрий Песков.

Если США перестанут быть (главным поставщиком военной помощи Украине — ред.) или прекратят эти поставки, это будет, наверное, лучший вклад в дело мира. Дмитрий Песков Спикер Кремля

Однако, как оказалось, официальная Москва взбешена из-за того, что страны Европы настроены продолжать оказывать всестороннюю помощь Украине.

То есть, они будут как-то, наверное, пытаться компенсировать уменьшающиеся объемы боеприпасов и всего прочего, — жалуется спикер российского диктатора. Поделиться

Команда Владимира Путина также озабочена тем фактом, как развиваются события на фронте, потому заявила, что будет наблюдать за развитием ситуации и не спешит делать выводы.

На этом фоне Песков еще раз повторил, что до сих пор США оказывали Украину наибольшее количество помощи, однако это неправда. Больше всего помощи всегда оказывал именно Евросоюз.