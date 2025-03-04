"Україна готова". Шмигаль публічно звернувся до США

Очільник Кабінету міністрів Денис Шмигаль офіційно підтвердив, що Україна готова підписати угоду зі США щодо доступу до українських корисних копалин.

Україна не відмовляється від угоди зі США

За словами глави уряду, Україна готова до комунікації, переговорів і підписання документа.

З нашого боку також надходить чіткий сигнал, і я повторю його ще раз: ми готові підписати першу угоду щодо створення спільного інвестиційного фонду. Український уряд її погодив, і це наша спільна позиція — президента України, уряду та парламенту. Ця угода має бути підписана зі США. Денис Шмигаль Прем’єр-міністр України

Він також додав, що станом на сьогодні офіційний Київ чекає на відповідь від команди американського лідера Дональда Трампа.

Як зазначив очільник Кабміну, поки Офіс президента та Білий дім не розпочинали конкретної роботи над угодою щодо створення спільного інвестиційного фонду корисних копалин.

За його словами, наразі існує лише політична рамка того, як має утворюватися фонд.