"Україна готова". Шмигаль публічно звернувся до США

Очільник Кабінету міністрів Денис Шмигаль офіційно підтвердив, що Україна готова підписати угоду зі США щодо доступу до українських корисних копалин.
Головні тези:
- Україна відкрита до комунікації, переговорів та підписання угоди.
- Наразі офіційний Київ чекає на відповідь від команди Дональда Трампа.
Україна не відмовляється від угоди зі США
За словами глави уряду, Україна готова до комунікації, переговорів і підписання документа.
Він також додав, що станом на сьогодні офіційний Київ чекає на відповідь від команди американського лідера Дональда Трампа.
Як зазначив очільник Кабміну, поки Офіс президента та Білий дім не розпочинали конкретної роботи над угодою щодо створення спільного інвестиційного фонду корисних копалин.
За його словами, наразі існує лише політична рамка того, як має утворюватися фонд.
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