"Украина готова". Шмыгаль публично обратился к США

Глава Кабинета министров Денис Шмыгаль официально подтвердил, что Украина готова подписать соглашение с США о доступе к украинским полезным ископаемым.
Главные тезисы
- Украина открыта для коммуникации, переговоров и подписания соглашения.
- Сейчас официальный Киев ждет ответа от команды Дональда Трампа.
Украина не отказывается от соглашения с США
По словам главы правительства, Украина готова к коммуникации, переговорам и подписанию документа.
Он также добавил, сейчас официальный Киев ждет ответа от команды американского лидера Дональда Трампа.
Как отметил глава Кабмина, пока Офис президента и Белый дом не приступали к конкретной работе над соглашением по созданию совместного инвестиционного фонда полезных ископаемых.
По его словам, сейчас существует только политическая рамка того, как должен образовываться фонд.
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