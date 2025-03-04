"Украина готова". Шмыгаль публично обратился к США
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Экономика
Дата публикации

"Украина готова". Шмыгаль публично обратился к США

Шмыгаль
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Источник:  Укринформ

Глава Кабинета министров Денис Шмыгаль официально подтвердил, что Украина готова подписать соглашение с США о доступе к украинским полезным ископаемым.

Главные тезисы

  • Украина открыта для коммуникации, переговоров и подписания соглашения.
  • Сейчас официальный Киев ждет ответа от команды Дональда Трампа.

Украина не отказывается от соглашения с США

По словам главы правительства, Украина готова к коммуникации, переговорам и подписанию документа.

С нашей стороны также поступает четкий сигнал, и я повторю его еще раз: мы готовы подписать первое соглашение о создании совместного инвестиционного фонда. Украинское правительство его согласовало, и это наша общая позиция — президента Украины, правительства и парламента. Это соглашение должно быть подписано с США.

Денис Шмыгаль

Денис Шмыгаль

Премьер-министр Украины

Он также добавил, сейчас официальный Киев ждет ответа от команды американского лидера Дональда Трампа.

Как отметил глава Кабмина, пока Офис президента и Белый дом не приступали к конкретной работе над соглашением по созданию совместного инвестиционного фонда полезных ископаемых.

По его словам, сейчас существует только политическая рамка того, как должен образовываться фонд.

На сегодняшний день правительство утвердило лишь то соглашение, которое содержит намерение создать инвестиционный фонд. Следующее международное соглашение потребует ратификации украинским парламентом и Конгрессом США, — подчеркнул Шмыгаль.

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