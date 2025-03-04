"Украина готова". Шмыгаль публично обратился к США

С нашей стороны также поступает четкий сигнал, и я повторю его еще раз: мы готовы подписать первое соглашение о создании совместного инвестиционного фонда. Украинское правительство его согласовало, и это наша общая позиция — президента Украины, правительства и парламента. Это соглашение должно быть подписано с США.