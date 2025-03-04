Как удалось узнать Bloomberg, российский диктатор Владимир Путин согласился помочь команде президента США Дональда Трампа в переговорах с Ираном по таким вопросам, как ядерная программа Исламской республики и ее поддержка региональных антиамериканских сторонников.
Главные тезисы
- Россия и США активно сотрудничают в вопросах иранской политики, что вызывает волнение среди мировых лидеров.
- Путин считает, что Вашингтон и Тегеран должны решать все проблемы путем переговоров.
Путин пообещал Трампу помощь
По словам инсайдеров, это произошло еще во время телефонного разговора в феврале.
Трамп попросил Путина, чтобы Россия присутствовала на переговорах между США и Ираном. Также этот вопрос находился в центре внимания во время переговоров в Саудовской Аравии.
Участие России в переговорах также подтвердил шеф иранской дипломатии Исмаил Багаи. Он также добавил, что для стран "естественно" предлагать свою помощь.
Кроме того, указано, что влиятельные российские и американские политики, в частности, глава Госдепа Марко Рубио и глава МИД РФ Сергей Лавров, обсуждали заинтересованность Штатов в помощи России в решении иранских проблем во время встречи в Эр-Рияде 18 февраля.
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