СМИ узнали о тайном соглашении Трампа и Путина
Категория
Мир
Дата публикации

СМИ узнали о тайном соглашении Трампа и Путина

Путин и Трамп
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Источник:  Bloomberg

Как удалось узнать Bloomberg, российский диктатор Владимир Путин согласился помочь команде президента США Дональда Трампа в переговорах с Ираном по таким вопросам, как ядерная программа Исламской республики и ее поддержка региональных антиамериканских сторонников.

Главные тезисы

  • Россия и США активно сотрудничают в вопросах иранской политики, что вызывает волнение среди мировых лидеров.
  • Путин считает, что Вашингтон и Тегеран должны решать все проблемы путем переговоров.

Путин пообещал Трампу помощь

По словам инсайдеров, это произошло еще во время телефонного разговора в феврале.

Трамп попросил Путина, чтобы Россия присутствовала на переговорах между США и Ираном. Также этот вопрос находился в центре внимания во время переговоров в Саудовской Аравии.

Россия считает, что США и Иран должны решать все проблемы путем переговоров... Москва готова сделать все, что в ее силах, чтобы добиться этого, — заявил недавно спикер Кремля Дмитрий Песков.

Участие России в переговорах также подтвердил шеф иранской дипломатии Исмаил Багаи. Он также добавил, что для стран "естественно" предлагать свою помощь.

Кроме того, указано, что влиятельные российские и американские политики, в частности, глава Госдепа Марко Рубио и глава МИД РФ Сергей Лавров, обсуждали заинтересованность Штатов в помощи России в решении иранских проблем во время встречи в Эр-Рияде 18 февраля.

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