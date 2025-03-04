СМИ узнали о тайном соглашении Трампа и Путина

Как удалось узнать Bloomberg, российский диктатор Владимир Путин согласился помочь команде президента США Дональда Трампа в переговорах с Ираном по таким вопросам, как ядерная программа Исламской республики и ее поддержка региональных антиамериканских сторонников.

Путин пообещал Трампу помощь

По словам инсайдеров, это произошло еще во время телефонного разговора в феврале.

Трамп попросил Путина, чтобы Россия присутствовала на переговорах между США и Ираном. Также этот вопрос находился в центре внимания во время переговоров в Саудовской Аравии.

Россия считает, что США и Иран должны решать все проблемы путем переговоров... Москва готова сделать все, что в ее силах, чтобы добиться этого, — заявил недавно спикер Кремля Дмитрий Песков. Поделиться

Участие России в переговорах также подтвердил шеф иранской дипломатии Исмаил Багаи. Он также добавил, что для стран "естественно" предлагать свою помощь.