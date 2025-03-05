В Конгрессе США уже готовят импичмент Трампа — видео
Категория
Политика
Дата публикации

В Конгрессе США уже готовят импичмент Трампа — видео

Трамп
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

Американский конгрессмен Эл Грин официально подтвердил, что будет работать над импичментом президента США Дональда Трампа. По словам политика, он абсолютно "непригоден как президент".

Главные тезисы

  • Эту информацию подтвердил американский политик Деррик Эванс, подчеркнув важность реакции на провокационные поступки президента.
  • Сам Трамп во время разговора рассказал о письме от Владимира Зеленского.

Трамп снова рискует потерять президентский пост

5 марта Дональд Трамп выступил с речью перед Конгрессом США.

Однако его новые громкие и скандальные заявления возмутили одного из конгрессменов, а именно Эл Грина.

Последний не смог сдержать эмоций и едва не сорвал речь президента США. После этого его вывели из помещения.

Однако Эла Грина это не остановило — он публично заявил, что уже готовит импичмент Трампа.

У меня есть другие вещи, против которых я протестую. И я тоже работаю над своими статьями об импичменте. Этот президент непригоден, — подчеркнул конгрессмен.

Эту информацию также подтвердил американский политик Деррик Эванс.

К слову, во время речи в Конгрессе Дональд Трамп рассказал, что получил письмо от Владимира Зеленского и очень благодарен ему за это.

В нем указано, что Украина готова "сесть за стол переговоров как можно скорее, чтобы приблизить стабильный мир", а также подписать соглашение о ископаемых.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Соглашение о ископаемых. Трамп внезапно изменил свою позицию
Трамп
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
СМИ узнали о тайных переговорах команд Зеленского и Трампа
Зеленский и Трамп
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Жестокая правда. Кто на самом деле помирил Зеленского и Трампа
Стармер

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?