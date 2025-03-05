В Конгрессе США уже готовят импичмент Трампа — видео

Американский конгрессмен Эл Грин официально подтвердил, что будет работать над импичментом президента США Дональда Трампа. По словам политика, он абсолютно "непригоден как президент".
Главные тезисы
- Эту информацию подтвердил американский политик Деррик Эванс, подчеркнув важность реакции на провокационные поступки президента.
- Сам Трамп во время разговора рассказал о письме от Владимира Зеленского.
Трамп снова рискует потерять президентский пост
5 марта Дональд Трамп выступил с речью перед Конгрессом США.
Однако его новые громкие и скандальные заявления возмутили одного из конгрессменов, а именно Эл Грина.
Последний не смог сдержать эмоций и едва не сорвал речь президента США. После этого его вывели из помещения.
Однако Эла Грина это не остановило — он публично заявил, что уже готовит импичмент Трампа.
Эту информацию также подтвердил американский политик Деррик Эванс.
К слову, во время речи в Конгрессе Дональд Трамп рассказал, что получил письмо от Владимира Зеленского и очень благодарен ему за это.
В нем указано, что Украина готова "сесть за стол переговоров как можно скорее, чтобы приблизить стабильный мир", а также подписать соглашение о ископаемых.
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