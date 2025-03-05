В Конгрессе США уже готовят импичмент Трампа — видео

Американский конгрессмен Эл Грин официально подтвердил, что будет работать над импичментом президента США Дональда Трампа. По словам политика, он абсолютно "непригоден как президент".

Трамп снова рискует потерять президентский пост

5 марта Дональд Трамп выступил с речью перед Конгрессом США.

Однако его новые громкие и скандальные заявления возмутили одного из конгрессменов, а именно Эл Грина.

Последний не смог сдержать эмоций и едва не сорвал речь президента США. После этого его вывели из помещения.

Однако Эла Грина это не остановило — он публично заявил, что уже готовит импичмент Трампа.

У меня есть другие вещи, против которых я протестую. И я тоже работаю над своими статьями об импичменте. Этот президент непригоден, — подчеркнул конгрессмен. Поделиться

Эту информацию также подтвердил американский политик Деррик Эванс.

К слову, во время речи в Конгрессе Дональд Трамп рассказал, что получил письмо от Владимира Зеленского и очень благодарен ему за это.