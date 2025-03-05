У Конгресі США уже готують імпічмент Трампу — відео
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У Конгресі США уже готують імпічмент Трампу — відео

Трамп
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Джерело:  online.ua

Американський конгресмен Ел Грін офіційно підтвердив, що буде працювати над імпічментом президента США Дональда Трампа. За словами політика, він абсолютно “непридатний як президент”.

Головні тези:

  • Цю інформацію підтвердив американський політик Деррік Еванс, підкресливши важливість реакції на провокаційні вчинки президента.
  • Сам Трамп під час розмови розповів про лист від Володимира Зеленського.

Трамп знову ризикує втратити президентський пост

5 березня, Дональд Трамп виступив із промовою перед Конгресом США.

Однак його нові гучні та скандальні заяви обурили одного з конгресменів, а саме Ела Гріна.

Останній не зміг стримати емоцій та ледь не зірвав промову президента США. Після цього його вивели з приміщення.

Однак Ела Гріна це не зупинило — він публічно заявив, що вже готує імпічмент Трампу.

У мене є інші речі, проти яких я протестую. І я також працюю над своїми статтями про імпічмент. Цей президент непридатний, — наголосив конгресмен.

Цю інформацію також підтвердив американський політик Деррік Еванс.

До слова, під час промови у Конгресу Дональд Трамп розповів, що отримав листа від Володимира Зеленського та дуже вдячний йому за це.

У ньому вказано, що Україна готова "сісти за стіл переговорів якомога швидше, щоб наблизити стійкий мир", а також підписати угоду про копалини.

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