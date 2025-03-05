У Конгресі США уже готують імпічмент Трампу — відео

Американський конгресмен Ел Грін офіційно підтвердив, що буде працювати над імпічментом президента США Дональда Трампа. За словами політика, він абсолютно “непридатний як президент”.
Головні тези:
- Цю інформацію підтвердив американський політик Деррік Еванс, підкресливши важливість реакції на провокаційні вчинки президента.
- Сам Трамп під час розмови розповів про лист від Володимира Зеленського.
Трамп знову ризикує втратити президентський пост
5 березня, Дональд Трамп виступив із промовою перед Конгресом США.
Однак його нові гучні та скандальні заяви обурили одного з конгресменів, а саме Ела Гріна.
Останній не зміг стримати емоцій та ледь не зірвав промову президента США. Після цього його вивели з приміщення.
Однак Ела Гріна це не зупинило — він публічно заявив, що вже готує імпічмент Трампу.
Цю інформацію також підтвердив американський політик Деррік Еванс.
До слова, під час промови у Конгресу Дональд Трамп розповів, що отримав листа від Володимира Зеленського та дуже вдячний йому за це.
У ньому вказано, що Україна готова "сісти за стіл переговорів якомога швидше, щоб наблизити стійкий мир", а також підписати угоду про копалини.
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