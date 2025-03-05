Угода про надра. Трамп раптово змінив свою позицію

Згідно з даними інсайдерів CBS News, президент США Дональд Трамп наразі хоче змінити положення так званої "угоди про копалини", яку планували підписати ще 28 лютого. Як виявилося, він вірить, що може добитися ще "кращої" угоди для Штатів.

Угоду про надра можуть змінити

Анонімні джерела повідомляють, що офіційний Київ уже заявив Білому дому про свою готовність підписати угоду про видобуток корисних копалин.

Що важливо розуміти, це сталося через кілька днів після того, як початковий план підписання угоди був зірваний на тлі гучного конфлікту в Овальному кабінеті.

Міністр фінансів Скотт Бессент, який був одним з учасників переговорів із Зеленським щодо угоди, в ефірі CBS News у неділю відповідь на питання, чи економічна угода все ще залишається на столі переговорів, сказав "у цей час ні". Поширити

За словами багатьох інсайдерів, фінальної версії угоди досі немає, а це означає, що і її параметри можуть змінитися.

Окрім того, вдалося дізнатися, що Дональд Трамп налаштований підписати "більшу та кращу угоди".

Однак поки журналісти не змогли дізнатися, що саме планує “покращити” у документі президент США.