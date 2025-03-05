Соглашение о ископаемых. Трамп внезапно изменил свою позицию

Согласно данным инсайдеров CBS News, президент США Дональд Трамп сейчас хочет изменить положения так называемого "соглашения о ископаемых", которое планировали подписать еще 28 февраля. Как оказалось, он верит, что может добиться еще "лучшего" соглашения для Штатов.

Соглашение о недрах могут изменить

Анонимные источники сообщают, что официальный Киев уже заявил Белому дому о готовности подписать соглашение о добыче полезных ископаемых.

Что важно понимать, это произошло через несколько дней после того, как первоначальный план подписания соглашения был сорван на фоне громкого конфликта в Овальном кабинете.

Министр финансов Скотт Бессент, который был одним из участников переговоров с Зеленским по соглашению, в эфире CBS News в воскресенье отвечая на вопрос, остается ли экономическое соглашение на столе переговоров, сказал: "В настоящее время нет". Поделиться

По словам многих инсайдеров, финальной версии сделки до сих пор нет, а это значит, что и ее параметры могут измениться.

Кроме того, удалось узнать, что Дональд Трамп настроен подписать "большую и лучшую сделку".

Однако пока журналисты не смогли выяснить, что именно планирует “улучшить” в документе президент США.