Соглашение о ископаемых. Трамп внезапно изменил свою позицию

Согласно данным инсайдеров CBS News, президент США Дональд Трамп сейчас хочет изменить положения так называемого "соглашения о ископаемых", которое планировали подписать еще 28 февраля. Как оказалось, он верит, что может добиться еще "лучшего" соглашения для Штатов.
Главные тезисы
- Украинское правительство и президент Зеленский подтвердили готовность подписать соглашение о добыче полезных ископаемых.
- Финальная версия документа еще не согласована, поэтому ее параметры могут быть изменены.
Соглашение о недрах могут изменить
Анонимные источники сообщают, что официальный Киев уже заявил Белому дому о готовности подписать соглашение о добыче полезных ископаемых.
Что важно понимать, это произошло через несколько дней после того, как первоначальный план подписания соглашения был сорван на фоне громкого конфликта в Овальном кабинете.
По словам многих инсайдеров, финальной версии сделки до сих пор нет, а это значит, что и ее параметры могут измениться.
Кроме того, удалось узнать, что Дональд Трамп настроен подписать "большую и лучшую сделку".
Однако пока журналисты не смогли выяснить, что именно планирует “улучшить” в документе президент США.
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