ЗМІ дізналися про таємні перемовини команд Зеленського та Трампа

Анонімні джерела стверджують, що члени адміністрації президента США Дональда Трампа провели непублічні бесіди з українським лідером Володимиром Зеленським та його командою після скандалу у Білому домі. Головна мета — "повернути перемовини в потрібне русло".
Головні тези:
- Серед учасників перемовин був спецпредставник Трампа по Україні та міністр фінансів США.
- Угода між Україною та США щодо рідкісних корисних копалин ще не підписана, але обговорення тривають.
Що відомо про таємні перемовини команд Зеленського та Трампа
Згідно з даними інсайдерів, представники команди президент США наголосили на важливості стабілізації відносин України з офіційним Вашингтоном.
На цьому тлі Білий дім закликав Київ якомога швидше відновити переговори до виступу президента в Конгресі у вівторок ввечері (у середу, 5 березня, за Києвом).
Як стверджують журналісти, серед тих, хто зв'язався із Зеленським, був спецпредставник Дональда Трампа в Україні Кіт Келлог.
Увечері 4 березня один з чиновників Білого дому заявив, що угода з Україною щодо рідкісних корисних копалин ще не підписана.
Сам Дональд Трамп нещодавно повідомив, що отримав листа від Зеленського.
У ньому вказано, що Україна готова "сісти за стіл переговорів якомога швидше, щоб наблизити стійкий мир", а також підписати угоду про копалини.
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