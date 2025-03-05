ЗМІ дізналися про таємні перемовини команд Зеленського та Трампа
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ЗМІ дізналися про таємні перемовини команд Зеленського та Трампа

Зеленський і Трамп
Джерело:  CNN

Анонімні джерела стверджують, що члени адміністрації президента США Дональда Трампа провели непублічні бесіди з українським лідером Володимиром Зеленським та його командою після скандалу у Білому домі. Головна мета — "повернути перемовини в потрібне русло".

Головні тези:

  • Серед учасників перемовин був спецпредставник Трампа по Україні та міністр фінансів США.
  • Угода між Україною та США щодо рідкісних корисних копалин ще не підписана, але обговорення тривають.

Що відомо про таємні перемовини команд Зеленського та Трампа

Згідно з даними інсайдерів, представники команди президент США наголосили на важливості стабілізації відносин України з офіційним Вашингтоном.

На цьому тлі Білий дім закликав Київ якомога швидше відновити переговори до виступу президента в Конгресі у вівторок ввечері (у середу, 5 березня, за Києвом).

Як стверджують журналісти, серед тих, хто зв'язався із Зеленським, був спецпредставник Дональда Трампа в Україні Кіт Келлог.

Увечері 4 березня один з чиновників Білого дому заявив, що угода з Україною щодо рідкісних корисних копалин ще не підписана.

Міністр фінансів США Скотт Бессент, який бере безпосередню участь в обговоренні угоди, повідомив, що наразі не планується її підписання до промови Трампа, яка запланована приблизно на 21:00 за східним часом (о 04:00 ранку за Києвом — ред.).

Сам Дональд Трамп нещодавно повідомив, що отримав листа від Зеленського.

У ньому вказано, що Україна готова "сісти за стіл переговорів якомога швидше, щоб наблизити стійкий мир", а також підписати угоду про копалини.

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