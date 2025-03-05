СМИ узнали о тайных переговорах команд Зеленского и Трампа

Анонимные источники говорят, что члены администрации президента США Дональда Трампа провели непубличные беседы с украинским лидером Владимиром Зеленским и его командой после скандала в Белом доме. Главная цель – "вернуть переговоры в нужное русло".

Что известно о тайных переговорах команд Зеленского и Трампа

Согласно данным инсайдеров, представители команды президент США отметили важность стабилизации отношений Украины с официальным Вашингтоном.

На этом фоне Белый дом призвал Киев как можно быстрее возобновить переговоры до выступления президента в Конгрессе во вторник вечером (в среду, 5 марта, по Киеву).

Как утверждают журналисты, среди связавшихся с Зеленским был спецпредставитель Дональда Трампа в Украине Кит Келлог.

Вечером 4 марта один из чиновников Белого дома заявил, что соглашение с Украиной о редких полезных ископаемых еще не подписано.

Министр финансов США Скотт Бессент, принимающий непосредственное участие в обсуждении соглашения, сообщил, что пока не планируется его подписание до речи Трампа, которая запланирована примерно на 21:00 по восточному времени (в 04:00 по Киеву — ред.). Поделиться

Сам Дональд Трамп недавно сообщил, что получил письмо от Зеленского.