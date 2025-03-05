СМИ узнали о тайных переговорах команд Зеленского и Трампа
Категория
Политика
Дата публикации

СМИ узнали о тайных переговорах команд Зеленского и Трампа

Зеленский и Трамп
Read in English
Читати українською
Источник:  CNN

Анонимные источники говорят, что члены администрации президента США Дональда Трампа провели непубличные беседы с украинским лидером Владимиром Зеленским и его командой после скандала в Белом доме. Главная цель – "вернуть переговоры в нужное русло".

Главные тезисы

  • Среди участников переговоров были спецпредставитель Трампа по Украине и министр финансов США.
  • Соглашение между Украиной и США по поводу редких полезных ископаемых еще не подписано, но обсуждения продолжаются.

Что известно о тайных переговорах команд Зеленского и Трампа

Согласно данным инсайдеров, представители команды президент США отметили важность стабилизации отношений Украины с официальным Вашингтоном.

На этом фоне Белый дом призвал Киев как можно быстрее возобновить переговоры до выступления президента в Конгрессе во вторник вечером (в среду, 5 марта, по Киеву).

Как утверждают журналисты, среди связавшихся с Зеленским был спецпредставитель Дональда Трампа в Украине Кит Келлог.

Вечером 4 марта один из чиновников Белого дома заявил, что соглашение с Украиной о редких полезных ископаемых еще не подписано.

Министр финансов США Скотт Бессент, принимающий непосредственное участие в обсуждении соглашения, сообщил, что пока не планируется его подписание до речи Трампа, которая запланирована примерно на 21:00 по восточному времени (в 04:00 по Киеву — ред.).

Сам Дональд Трамп недавно сообщил, что получил письмо от Зеленского.

В нем указано, что Украина готова "сесть за стол переговоров как можно скорее, чтобы приблизить устойчивый мир", а также подписать соглашение о ископаемых.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Трамп нам больше не союзник". Во Франции встали на сторону Украины и Зеленского
Олланд
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Разве это не прекрасно?". Трамп раскрыл содержание письма от Зеленского
The White House
Трамп приветствует шаг Зеленского к примирению
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Соглашение о ископаемых. Трамп внезапно изменил свою позицию
Трамп

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?