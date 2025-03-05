СМИ узнали о тайных переговорах команд Зеленского и Трампа

Анонимные источники говорят, что члены администрации президента США Дональда Трампа провели непубличные беседы с украинским лидером Владимиром Зеленским и его командой после скандала в Белом доме. Главная цель – "вернуть переговоры в нужное русло".
Главные тезисы
- Среди участников переговоров были спецпредставитель Трампа по Украине и министр финансов США.
- Соглашение между Украиной и США по поводу редких полезных ископаемых еще не подписано, но обсуждения продолжаются.
Что известно о тайных переговорах команд Зеленского и Трампа
Согласно данным инсайдеров, представители команды президент США отметили важность стабилизации отношений Украины с официальным Вашингтоном.
На этом фоне Белый дом призвал Киев как можно быстрее возобновить переговоры до выступления президента в Конгрессе во вторник вечером (в среду, 5 марта, по Киеву).
Как утверждают журналисты, среди связавшихся с Зеленским был спецпредставитель Дональда Трампа в Украине Кит Келлог.
Вечером 4 марта один из чиновников Белого дома заявил, что соглашение с Украиной о редких полезных ископаемых еще не подписано.
Сам Дональд Трамп недавно сообщил, что получил письмо от Зеленского.
В нем указано, что Украина готова "сесть за стол переговоров как можно скорее, чтобы приблизить устойчивый мир", а также подписать соглашение о ископаемых.
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