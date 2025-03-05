"Разве это не прекрасно?". Трамп раскрыл содержание письма от Зеленского

Американский лидер Дональд Трамп официально подтвердил, что получил письмо от украинского лидера Владимира Зеленского, в котором указано, что Украина готова "сесть за стол переговоров как можно скорее, чтобы приблизить устойчивый мир", а также подписать соглашение о ископаемых.

Трамп приветствует шаг Зеленского к примирению

По словам президента США, Владимир Зеленский в своем письме написал ему, что никто не хочет больше мира, чем Украина.

Кроме того, украинский лидер сообщил Трампу, что официальный Киев готов подписать соглашение о минералах в любое время.

Я благодарен, что получил это письмо от президента (Зеленского — ред.). Параллельно мы получаем сигналы от России, что они готовы к миру. Разве это не прекрасно? Дональд Трамп Президент США

Размышляя о войне, которую Россия ведет против Украины, Трамп заявил, что 2 тысячи человек убивают еженедельно — "россиян и украинцев", и что он хочет "чтобы это прекратилось".